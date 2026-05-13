Trump 8,5 yıl sonra Pekin’de!
ABD Başkanı Donald Trump, küresel siyasetin seyrini değiştirecek kritik bir ziyaret için 8,5 yıl aradan sonra Çin’e ulaştı; gümrük vergilerindeki anlaşmazlıklar, tayvan boğazı’ndaki askeri hareketlilik ve özellikle iran ile devam eden savaşın bölgesel etkilerinin gölgesinde gerçekleşen bu ziyaret, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki köprüleri yeniden inşa etmeyi hedefliyor; pekin’de en üst düzey protokol ve yoğun güvenlik önlemleriyle karşılanan trump, devlet başkanı şi cinping ile yapacağı baş başa görüşmelerde sadece ticaret dengesini değil, yapay zeka teknolojilerindeki hegemonya yarışını ve küresel enerji arzının geleceğini de masaya yatıracak!
