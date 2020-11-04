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SON DAKİKA: Donald Trump: Büyük bir zafer kazandık!

SON DAKİKA: Donald Trump: Büyük bir zafer kazandık!
04.11.2020 10:05

Son dakika haberine göre, Donald Trump, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Trump, "Büyük bir zafer kazandık" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Donald Trump, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Trump, "Büyük bir zafer kazandık" ifadelerini kullandı.

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