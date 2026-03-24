ABD’de petrol rafinerisinde dev patlama

ABD’nin Teksas eyaletindeki Port Arthur şehrinde bulunan Valero petrol rafinerisinde henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve yangın çıktı.

Petrol Rafinerisinde Şiddetli Patlama

Teksas eyaletinin Port Arthur şehrinde bulunan Valero petrol rafinerisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından tesiste büyük bir yangın çıkarken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi.

"Evlerinizden Çıkmayın" Uyarısı

Port Arthur İtfaiye Departmanı Sözcüsü Antonio Mitchell, tesiste ciddi bir kaza yaşandığını doğrularken; Şerif Zena Stephens, patlamanın endüstriyel bir ısıtıcıdan kaynaklandığının tahmin edildiğini belirtti. Olası kimyasal sızıntı ve duman zehirlenmesine karşı, tesisin batı bölgesinde yaşayan vatandaşlara "evde kalın" uyarısı yapıldı.

Can Kaybı Bildirilmedi

Şans eseri olayda henüz bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangının tesisteki diğer ünitelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, patlamanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

