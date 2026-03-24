İran ile İsrail arasındaki gerilimde sular durulmazken, Batı Şeria'dan gelen son görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. İran tarafından fırlatıldığı iddia edilen Hayber-Şekan füzesi, işgal altındaki bir Yahudi yerleşim yerinde okul bahçesine düştü. Ancak A Haber ekibinin olay yerinden aktardığı detaylar, saldırının gerçekliğini sorgulattı. 500 kilogram ağırlığındaki devasa füzenin düştüğü noktada neredeyse hiç hasar oluşmaması, "Füze buraya vinçle mi bırakıldı?" sorusunu beraberinde getirdi.

Hayber-Şekan Füzesi Nedir? Teknik Özellikleri ve Menzi̇li̇

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından geliştirilen üçüncü nesil Hayber-Şekan, katı yakıtlı ve orta menzilli bir balistik füzedir. 1450 kilometre menzile sahip olan bu füze, ses hızının 13 katına çıkabilme özelliğiyle biliniyor. Ancak teknik olarak bu kadar güçlü bir silahın, düştüğü beton zeminde sadece küçük bir oyuk açması ve çevredeki camların dahi kırılmaması askeri uzmanlarca "olağan dışı" olarak değerlendiriliyor.

Muhabirin Gözlemi: "Sanki Vinçle Yerleştirilmiş"

Olay yerinde incelemelerde bulunan muhabir, füzenin düşüş şeklindeki tuhaflığa dikkat çekti. Füzenin adeta duvara yaslanmış gibi nizami durması ve okul bahçesindeki taşların bile parçalanmamış olması dikkat çekiciydi. Muhabir o anları; "Buraya sanki getirilmiş, bir vinçle şuraya yerleştirilmiş gibi bir intiba var. Bir çekiçle vursam parçalanacak taşlar bile sapasağlam duruyor" sözleriyle özetledi.

İsrail'in Hava Savunma Sistemi Neden Devreye Girmedi?

Haberin en can alıcı noktalarından biri de saldırı anında sirenlerin çalmamasıydı. Tel Aviv'e sadece 50 kilometre mesafedeki Emanuel bölgesinde, füze düşene kadar hiçbir erken uyarı sisteminin çalışmadığı bildirildi. Uzmanlar, Hizbullah'ın kısa menzilli atışlarla Demir Kubbe'yi meşgul ederken, İran'ın bu boşluktan yararlanarak füzelerini gönderdiğini iddia etse de, Batı Şeria'daki bu "hasarsız enkaz" psikolojik bir algı operasyonu ihtimalini güçlendiriyor.

Yayın Sırasında Yeni Patlamalar: Kaos Devam Ediyor

A Haber ekibi olay yerinde füzenin gizemini sorgularken bölgede yeni patlama sesleri yükseldi. Hava savunma sistemlerinin sonradan devreye girdiği bölgede, imha edilen füzelerin sesleri kameralara anbean yansıdı. İsrail içindeki güvenlik zafiyeti ve füze enkazları üzerindeki şüpheler, bölgedeki tansiyonun sadece sahada değil, algı dünyasında da çok yüksek olduğunu kanıtlıyor.