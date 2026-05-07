Trump’tan İran için "1 Hafta" süre: Ya anlaşma ya daha ileri adım!
Fox News sunucusu Bret Baier’e telefonla bağlanan Trump, müzakerelerin gidişatından memnun olduğunu gizlemedi. "Her şeyin tamamlanması için bir haftalık bir süre görüyorum" diyen ABD Başkanı, sürecin uzatılmayacağının sinyalini verdi. Diplomatik kanalların açık olduğunu ancak masada istedikleri şartların oluşmaması durumunda ABD’nin geri adım atmayacağını belirten Trump’ın "bir adım ileri gitme" ifadesi, bölgedeki askeri varlığın tahkim edilebileceği şeklinde yorumlandı.