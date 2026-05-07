İsrail'in Beyrut hava saldırısında 2 ölü 7 yaralı

İsrail, Lübnan ile yürürlükteki geçici ateşkese rağmen başkent Beyrut'u vurmayı sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Lübnan'ın başkente yönelik saldırı talimatı doğrultusunda kentin güneyindeki bir konuta hava saldırısı düzenlendi. Lübnanlı kaynaklara göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Netanyahu saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'ne bağlı bir komutanın hedef alındığını iddia ederken, Lübnanlı kaynaklar henüz herhangi bir Rıdvan Gücü komutanının hayatını kaybettiğini doğrulamadı.

İsrailli kaynaklar ise Beyrut'un güney banliyösüne yönelik saldırının ABD ile doğrudan koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini aktardı.