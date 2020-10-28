ABD Başkanı Trump: Eğer seçilirsem Çin'e ağır gümrük vergileri getireceğim

ABD Başkanı Donald Trump seçimler öncesinde yaptığı konuşmada Amerikalılara seslendi. Yeni tip koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasından Çin'i sorumlu tutan Donald Trump, tekrar seçilmesi durumunda Çin'e ağır gümrük vergileri getireceğini ifade ettim.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde yaptığı konuşmada Amerikan halkına seslendi.
Donald Trump konuşmasında "Eğer tipik bir Washington siyasetçisi gibi konuşmuyorsam, bu siyasetçi olmadığım içindir." ifadelerini kullandı.
ÇİN'E AĞIR VERGİLER
Koronavirüsün dünyaya yayılmasından Çin'i sorumlu tutan Donald Trump, tekrar seçilmesi durumunda Çin'e ağır gümrük vergileri getireceğini de sözlerine ekledi.