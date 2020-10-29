SON DAKİKA: Fransa’nın Nice kentindeki provokatif saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Fransa'nın Nice kentinde bulunan Notre-Dame kilisesinin yakınlarında bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Öte yandan bir kişinin başının kesildiği ve olaya ilişkin terör soruşturması başlatıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ömer Aydın Fransa'da son günlerde Müslümanları hedef alan ırkçı saldırı ve provokasyonları anlattı.