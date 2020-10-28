Fransızlara Afrikalı aktivistten tokat! Paris'teki Louvre Müzesi'nde ''Bizden çaldıklarınızı almaya geldim'' protestosu

Fransa'nın Paris şehrinde bulunan Louvre Müzesi'nde meydana gelen olayda Afrikalı bir aktivist müzede bulunan eserlerden birini yerinden sökerek götürmeye çalıştı. Görevlilerin müdahale ettiği aktivist 'Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim' ifadelerini kullandı. O anlar kameralara anbean böyle yansıdı...