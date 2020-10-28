Fransızlara Afrikalı aktivistten tokat! Paris'teki Louvre Müzesi'nde ''Bizden çaldıklarınızı almaya geldim'' protestosu

Fransa'nın Paris şehrinde bulunan Louvre Müzesi'nde meydana gelen olayda Afrikalı bir aktivist müzede bulunan eserlerden birini yerinden sökerek götürmeye çalıştı. Görevlilerin müdahale ettiği aktivist 'Sömürgeciler tarafından bizden çalınanları almaya geldim' ifadelerini kullandı. O anlar kameralara anbean böyle yansıdı...
Afrikalı bir aktivist, Fransa'nın Paris şehrinde bulunan Louvre Müzesi'nde, eserlerden birini bulunduğu yerden sökerek götürmeye çalıştı. Müze görevlilerinin müdahale etmeye çalıştığı aktivist, yetkililere dönerek kendilerinden çalınan malları talep etmeye geldiğini söyledi.