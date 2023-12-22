🌊 Hindistan'da sel felaketi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Olay, Hindistan'ın güney eyaleti olan Tamil Nadu eyaletinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şiddetli yağış, sele yol açtı. Felakette birçok yerleşim yeri sular altında kalırken, bazı yollar kullanılmaz hale geldi.

Hindistan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada meydan gelen şiddetli yağışlarda en az 31 kişi hayatını kaybetti.

Maliye Bakanı Nirmala Sithraman, ölü sayısının aratabileceğinden endişe ettiklerini belirtirken, şu ana kadar mahsur kalan 40 binden fazla kişinin kurtarıldığını, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Hindistan Hava Kuvvetleri, katıldığı yardım çalışmalarında, evlerinde mahsur kalanlara helikopterden gıda poşetleri bıraktı. Meteoroloji servisi, eyaletin mevsim normallerinin üzerinde yağış aldığını, yağışın 5 gün daha devam edeceğini belirtti.