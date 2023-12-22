Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'den BM ve ABD'ye Gazze isyanı! "İnsan hakları ve adalet sadece bazıları için var"

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'de soykırıma imza atarken dünyanın dört bir yanından tepkiler geliyor. Ünlü isimler de Gazze'deki masum insanları katleden İsrail'e lanet yağdırıyor. Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD'nin Gazze'ye yönelik tutumuna tepki gösterdi. 7 Ekim'den bu yana dünyanın çirkin yüzünün her geçen gün daha da fark edilir olduğunu dile getiren Angelina Jolie, "İnsan hakları ve adalet sadece bazıları için var" açıklamalarında bulundu.