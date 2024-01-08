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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024, 23:15 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024, 23:27

▶️ ABD Başkanı Joe Biden'a kilisede "Gazze" protestosu!

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de İsrail'e desteğini esirgemeyen ABD Başkanı Joe Biden'a geldi. Bide’ın konuşması Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan protestocular tarafından kesildi. Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, defalarca “Ateşkes şimdi” sloganı attı. Ardından göstericiler, polis müdahalesi ile kiliseden çıkarıldı. İşte detaylar...

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