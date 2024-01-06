ABD'de Portland Oregon'dan Ontario, Kaliforniya'ya doğru giden Alaska Havayolları uçağının 16 bin feet yükseklikte acil çıkış kapısı patladı. 171 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak acil iniş yapmak zorunda kalırken panik anları ses kayıtları ile ortaya çıktı.

16 BİN FEET YÜKSEKLİKTE UÇAĞIN KAPISI PATLADI

Alaska 1282 sefer sayılı yolcu uçağı, Cuma günü yerel saatle 17.00'da Portland'dan ayrıldıktan sonra 16 bin feet yükseklikte seyir halindeyken uçağın devre dışı bırakılmış olan ve pencere olarak kullanılan acil çıkış kapısı patladı.

DEHŞET ANLARI SES KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Ses kayıtları, pilotun hava trafik kontrolüne telsizle "iniş yapmak istiyoruz. Gemide 177 yolcumuz var." dediğini ortaya çıkarırken yolcular ise kabine "ölümcül bir sessizlik çökmeden önce gerçekten büyük bir patlama" duyduklarını söyledi.

"KULAKLARINIZ PATLIYORMUŞ GİBİ GELİYORDU"

Acil çıkış kapısının patlamasının ardından kabin basıncı gitgide düşerken uçak 40 dakika içinde Portland'a acil iniş yaptı. Uçağın yolcularından Elizabeth isimli 20 yaşındaki bir kadın, Oregon Live'a "Kulaklarınız normal bir uçakta olduğu gibi patlıyormuş gibi geliyordu ama 10 kat daha yüksek sesle. Olanlara gerçekten inanamadım." dedi.

"UÇAK ÖLÜM SESSİZLİĞİNE BÜRÜNDÜ"

Bir diğer yolcu 29 yaşındaki Kyle Rinker, uçağın ölümcül bir sessizliğe büründüğünü söyledi ve "Kimse ses çıkarmadı." dedi.

Daily Mail'in aktardığına göre raporlar, patlayan acil çıkış kapısının yanında kimsenin oturmadığını gösteriyordu. Normalde, uçağın tasarımında o noktada acil çıkış kapısı olduğu fakat teslimattan önce Alaska'nın kapıları devre dışı bıraktırdığı öğrenildi.

MONTAJDAN İKİ AY ÖNCE ÇIKMIŞTI

FAA kaydına göre montaj hattından iki ay önce çıktığı ve sertifikasını Kasım 2023'te aldığı belirtilen Boeing 737-9 MAX'taki yolcular patlamanın hemen ardından oksijen maskelerini kullanmaya başladı.

Alaska Havayolları'ndan cuma gecesi geç saatlerde yapılan açıklamada "Portland, Oregon'dan Ontario, Kaliforniya'ya giden Alaska Havayolları'nın 1282 sayılı uçuşunda bu akşam, kalkıştan kısa bir süre sonra bir olay yaşandı. Uçak 171 misafir ve 6 mürettebatla birlikte Portland Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde indi. Konuklarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği her zaman birincil önceliğimizdir, bu nedenle bu tür olaylar nadir olmakla birlikte uçuş ekibimiz durumu güvenli bir şekilde yönetmek için eğitilmiş ve hazırlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.