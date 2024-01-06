PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024, 13:42 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 13:46

ABD facianın kıyısından döndü! 16 bin feet yükseklikteki uçağın kapısı patladı: Dehşet anları ses kayıtlarında ortaya çıktı | Video

ABD’de Portland’dan Kaliforniya’ya doğru seyreden Alaska Havayolları yolcu uçağının yolcu kapısı patladı. 16 bin feet yükseklikte meydana gelen patlamanın ardından basınç kaybı yaşayan uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. 171 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta yaşanan büyük panik, ses kayıtlarında ortaya çıktı.

ABD'de Portland Oregon'dan Ontario, Kaliforniya'ya doğru giden Alaska Havayolları uçağının 16 bin feet yükseklikte acil çıkış kapısı patladı. 171 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak acil iniş yapmak zorunda kalırken panik anları ses kayıtları ile ortaya çıktı.

16 BİN FEET YÜKSEKLİKTE UÇAĞIN KAPISI PATLADI

Alaska 1282 sefer sayılı yolcu uçağı, Cuma günü yerel saatle 17.00'da Portland'dan ayrıldıktan sonra 16 bin feet yükseklikte seyir halindeyken uçağın devre dışı bırakılmış olan ve pencere olarak kullanılan acil çıkış kapısı patladı.

DEHŞET ANLARI SES KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Ses kayıtları, pilotun hava trafik kontrolüne telsizle "iniş yapmak istiyoruz. Gemide 177 yolcumuz var." dediğini ortaya çıkarırken yolcular ise kabine "ölümcül bir sessizlik çökmeden önce gerçekten büyük bir patlama" duyduklarını söyledi.

"KULAKLARINIZ PATLIYORMUŞ GİBİ GELİYORDU"

Acil çıkış kapısının patlamasının ardından kabin basıncı gitgide düşerken uçak 40 dakika içinde Portland'a acil iniş yaptı. Uçağın yolcularından Elizabeth isimli 20 yaşındaki bir kadın, Oregon Live'a "Kulaklarınız normal bir uçakta olduğu gibi patlıyormuş gibi geliyordu ama 10 kat daha yüksek sesle. Olanlara gerçekten inanamadım." dedi.

"UÇAK ÖLÜM SESSİZLİĞİNE BÜRÜNDÜ"

Bir diğer yolcu 29 yaşındaki Kyle Rinker, uçağın ölümcül bir sessizliğe büründüğünü söyledi ve "Kimse ses çıkarmadı." dedi.

Daily Mail'in aktardığına göre raporlar, patlayan acil çıkış kapısının yanında kimsenin oturmadığını gösteriyordu. Normalde, uçağın tasarımında o noktada acil çıkış kapısı olduğu fakat teslimattan önce Alaska'nın kapıları devre dışı bıraktırdığı öğrenildi.

MONTAJDAN İKİ AY ÖNCE ÇIKMIŞTI

FAA kaydına göre montaj hattından iki ay önce çıktığı ve sertifikasını Kasım 2023'te aldığı belirtilen Boeing 737-9 MAX'taki yolcular patlamanın hemen ardından oksijen maskelerini kullanmaya başladı.

Alaska Havayolları'ndan cuma gecesi geç saatlerde yapılan açıklamada "Portland, Oregon'dan Ontario, Kaliforniya'ya giden Alaska Havayolları'nın 1282 sayılı uçuşunda bu akşam, kalkıştan kısa bir süre sonra bir olay yaşandı. Uçak 171 misafir ve 6 mürettebatla birlikte Portland Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde indi. Konuklarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği her zaman birincil önceliğimizdir, bu nedenle bu tür olaylar nadir olmakla birlikte uçuş ekibimiz durumu güvenli bir şekilde yönetmek için eğitilmiş ve hazırlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Japonyanın başkenti Tokyodaki uçak kazasında şoke eden detay! Sahil Güvenlik uçağının giriş izni yok

SIRADAKİ VİDEO
Mescid-i Aksa'da katil İsrail'in katliamları ve soykırımları gölgesinde 13. Cuma
05.01.2024Cuma
▶️ Kassam Tugayları, katil İsrail tanklarını ve askerlerini hedef aldığı görüntüleri paylaştı!
04.01.2024Perşembe
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına Gazze'de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı! "Savaş suçlusu Blinken"
04.01.2024Perşembe
▶️ Pakistan’da gecekondu mahallesinde yangın: 100’den fazla ev küle döndü
04.01.2024Perşembe
İran'daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi!
04.01.2024Perşembe
Bunlar da Var
HAVA DURUMU | İstanbul için korkutan uyarı! Sibirya soğukları geliyor! 01:49
HAVA DURUMU | İstanbul için korkutan uyarı! Sibirya soğukları geliyor!
06.01.2024Cumartesi
Geri sayım! AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu! Başkan Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilde adayları açıklayacak... İşte o iller 01:17
12 büyükşehir 16 il!
06.01.2024Cumartesi
MİT 34 Mossad ajanını paketlemişti | Yakalanan şüphelilerden 15’i tutuklandı 01:47
34 şüpheliden 15'i tutuklandı
06.01.2024Cumartesi
Mersin Tarsus trafik kazası haberi: Gişelerde beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 6 yaralı 02:09
Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev aldı
06.01.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA