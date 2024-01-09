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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 20:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 22:58

▶️ Pedofili ve organ kaçakçılığı mı yapılıyor? New York’ta Sinagogun altında 'gizli tünel' krizi: Bebek pusetinde kan...

New York, Brooklyn’de Hasidik Yahudilere ait bir sinagogda keşfedilen yasadışı tünel kaosa yol açtı. İnşaat işçileri yasadışı tüneli doldurmaya çalışırken İsrail’den gelen protestocular eliyle patlak veren kaos, Gazze’deki soykırımda terör devletinin işbirlikçisi haline gelen Beyaz Saray’ın halini gözler önüne sererken "Siyonistler Gazze'de de ABD’nin altını işte böyle oyuyor" değerlendirmelerine neden oldu.Öte yandan tartışmalar sürerken ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu. Gizli tünelin içerisinden kanlı çocuk yatakları ve kesici aletlerin olduğu görüldü. Skadan görüntüler tünellerde" Pedofili ve organ kaçakçılığı mı yapılıyor?" sorusunu akıllara getirdi. Diğer bir iddia ise Adrenochrome iddiları oldu. İşte tüm detaylar...

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Pedofili ve organ kaçakçılığı mı yapılıyor? New York’ta sinagogun altına kazılan yasadışı tünel ortalığı karıştırdı: Kan lekeli çocuk yatakları bulundu

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