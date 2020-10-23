Kuruluş Osman'a Osman Bey ve Ertuğrul Bey'in kavuşması damga vurdu

Önceki akşam Kuruluş Osman fırtınası esti. Dizi, her zamanki gibi reyting zirvesindeydi. Osman Bey'in babasıyla buluşmasının ardından obada yeni dönem başladı. Son bölüme Osman Bey ve Ertuğrul Bey'in kavuşması damga vurdu. "Sana geldim babam..."

Çarşamba akşamlarının soluksuz izlenen dizisi 'Kuruluş Osman, önceki akşam milyonları yine atv'ye kilitledi. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, Tüm Kişiler'de %9,39 izlenme oranı ve %22,48 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümü, 29 Ekim akşamı yayınlanacak...

OBADA YENİ DÖNEM

Osman Bey'in babasıyla buluşmasının ardından obada yeni dönem başladı.

Son bölüme Osman Bey ve Ertuğrul Bey'in kavuşması damga vurdu.