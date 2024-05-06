Firari Erk Acarer’den casusluk itirafı! İşte tüm detaylar...

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik’i yayına alıp, 15 Temmuz ile ilgili yönlendirme sorular sormaya çalışan firari Erk Acarer’den sarhoş katıldığı yayında ajanlık itirafı geldi. Acarer, yaptığı sarhoşken yayında “benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı ve üst düzey isteniyor” dedi. Almanya’ya 2007 yılında giden ve bir daha dönmeyen Acarer’in, Lidya’da şehit düşen MİT mensuplarını ifşa etmesi başta olmak üzere FETÖ’nün firarisi Candan Dündar ile sosyal medya üzerinden yayınları yaparken organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sözcülüğünü yanında ve “Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından yargılandığı davalar kapsamında çıkarılmış yakalama kararları bulunduğu öğrenildi. A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında uzman isimler casusluğunu itiraf eden Acarer'in açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar...