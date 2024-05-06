Özgür Özel'den Başkan Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yeni açıklama: İade-i ziyaret ne zaman olacak? | "Olumlu seyri engellemem..."

MÜZAKERENİN OLUMLU SEYRİNİ ENGELLEMEM Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, tutuklu generallerin durumlarına ilişkin konunun gündeme geldiği ve Başkan Erdoğan'ın "Talimat verdim" ifadelerini kullandığı iddialarına ilişkin soru üzerine Özel, "İki genel başkan bir görüşme yaptıktan sonra ya ortak bir açıklama yapılır ya da herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir. Diğeri son derece müzakere tekniğine aykırı bir iştir. Ben şöyle dedim, bana böyle dediler dediğinizde görüşmenin belli seyrini, bundan sonra olabilecek olumlu seyrini engellemiş olursunuz." ifadesini kullandı.

Erdoğan'la görüşmelerinde Gezi Parkı davası, 28 Şubat davası gibi konuların da gündeme geldiğini aktaran Özel, "Daha önce söylediğimiz her şey ve daha fazlası toplantıda konuşuldu. Ve büyük bir nezaketle karşılıklı müzakere edildi. Görüş alışverişi yapıldı. Bizim tarafımızdan belli talepler çok şey net şekilde dillendirildi. Ben bu marj içinde kalmak durumundayım." değerlendirmesinde bulundu.

İADE-İ ZİYARET NE ZAMAN: BÖYLE BİR BAŞVURU YAPILMADI

CHP Genel Başkanı Özel, Başkan Erdoğan'ın iadeiziyaret tarihinin belli olup olmadığına dair soruya ise "Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır." yanıtını verdi.

CHP'DE İÇ KARIŞIKLIK

Özgür Özel, "parti içinde karışıklık olduğu" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise söz konusu iddiaları bazen kendisinin de duyduğunu dile getirerek, "Kendimize güvenimiz tam, kayıt dışı siyasete karşıyız. Her şeyi gözlerinizin önünde yapıyoruz. Açıklıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.