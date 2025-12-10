Manchester devleri ve Bayern Münih Chirst Inao Oulai'nin peşinde

2025 yazında SC Bastia'dan geldiğinde çok tanınmayan bir isimdi. Ancak aylar içinde, Süper Lig'in deneyimli orta sahalarına karşı gösterdiği fizik gücü, sakin oyun tarzı ve olgun tercihleriyle adından söz ettirmeyi başardı. Şaşırtıcı derecede dirençli yapısı sayesinde hem ikili mücadelelerde ayakta kalıyor hem de oyunu iki dokunuşla savunmadan hücuma taşıyor. Ceza sahasına geç katılma zamanlaması ise rakip savunmalara şimdiden büyük sorun yaratıyor. Attığı ilk gol bunun en net örneği oldu. Ligde yalnızca 10 maçta sergilediği etkileyici performans, onu bir anda Avrupa'nın radarına soktu. Hem yoğun pres gücü hem de dar alanda kilidi açan pasları onu özel kılıyor.

Christ Inao Oulai (AA) AVRUPA DEVLERİNDEN TRANSFER HAREKETLİLİĞİ TeamTalk'ın haberine göre ylül ayında başlayan transfer dedikoduları önce Manchester City'nin scout ekibinin Trabzon'a gelmesiyle ivme kazandı. Ardından Bayern Münih devreye girdi. Kasımda ise Manchester United'ın listeye eklenmesiyle rekabet kızıştı. City, genç yıldızı Rodri'nin uzun vadeli partneri veya gelecekteki doğal halefi olarak görüyor. Bayern, tecrübeli isimlerin ayrıldığı dönemde orta sahayı yeniden şekillendirecek bir potansiyel olarak bakıyor. United ise fiziksel güç ile teknik beceriyi harmanlayan tarzının, takımın eksik halkasını tamamlayabileceğine inanıyor.