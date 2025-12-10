PODCAST CANLI YAYIN

Manchester devleri ve Bayern Münih Chirst Inao Oulai'nin peşinde

Avrupa devleri, Trabzonspor’un 19 yaşındaki orta saha yeteneği Christ Inao Oulai için sıraya girmiş durumda. İngiltere, Almanya ve Türkiye’den aldığımız bilgilere göre Manchester City, Manchester United ve Bayern Münih, genç Fildişili oyuncuyu kıtanın en değerli genç hedeflerinden biri olarak görüyor.

Manchester devleri ve Bayern Münih Chirst Inao Oulai'nin peşinde

2025 yazında SC Bastia'dan geldiğinde çok tanınmayan bir isimdi. Ancak aylar içinde, Süper Lig'in deneyimli orta sahalarına karşı gösterdiği fizik gücü, sakin oyun tarzı ve olgun tercihleriyle adından söz ettirmeyi başardı.

Şaşırtıcı derecede dirençli yapısı sayesinde hem ikili mücadelelerde ayakta kalıyor hem de oyunu iki dokunuşla savunmadan hücuma taşıyor. Ceza sahasına geç katılma zamanlaması ise rakip savunmalara şimdiden büyük sorun yaratıyor. Attığı ilk gol bunun en net örneği oldu.

Ligde yalnızca 10 maçta sergilediği etkileyici performans, onu bir anda Avrupa'nın radarına soktu. Hem yoğun pres gücü hem de dar alanda kilidi açan pasları onu özel kılıyor.

AVRUPA DEVLERİNDEN TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

TeamTalk'ın haberine göre ylül ayında başlayan transfer dedikoduları önce Manchester City'nin scout ekibinin Trabzon'a gelmesiyle ivme kazandı. Ardından Bayern Münih devreye girdi. Kasımda ise Manchester United'ın listeye eklenmesiyle rekabet kızıştı.

City, genç yıldızı Rodri'nin uzun vadeli partneri veya gelecekteki doğal halefi olarak görüyor. Bayern, tecrübeli isimlerin ayrıldığı dönemde orta sahayı yeniden şekillendirecek bir potansiyel olarak bakıyor. United ise fiziksel güç ile teknik beceriyi harmanlayan tarzının, takımın eksik halkasını tamamlayabileceğine inanıyor.

"KÜÇÜK YAYA" İÇİN 40 MİLYON EURO'YU AŞAN BEKLENTİ

Trabzonspor, Oulai için acele etmiyor. 2030'a kadar süren sözleşmesi bulunan genç oyuncu için bordo mavililerin 40 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep ettiği belirtiliyor.

Bordo-mavili kulüp altyapıdan ya da düşük maliyetli transferlerden çıkardığı değerleri ekonomik kazanca dönüştürme konusunda tecrübeli. Ancak Oulai, potansiyeli nedeniyle yıllardır beklenen en büyük gelir kapılarından biri olabilir.

Yetiştiği Yopougon'da ona şimdiden "Le Petit Yaya" yani "Küçük Yaya Toure" deniyor. Aynı ülke, aynı mevki ve aynı rahatlıkla oyun kurabilme özellikleri nedeniyle bu benzetmenin yapılması kaçınılmaz.

Trabzonspor, ocak ayında gelen tekliflere kapalı olsa da modern futbolun kuralı belli: Her oyuncunun bir fiyatı vardır.

SÜPER LİG'DE KALMASI ZOR GÖRÜLÜYOR

Oulai'nin yükselişi, Avrupa devlerinin ilgisi ve oyuncunun potansiyeli birlikte değerlendirildiğinde genç yıldızın yurt dışı basınına göre gelecek sezon Süper Lig'de kalması oldukça düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

