ATV'nin pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.
Oktay Kaynarca'nın etkileyici sunumuyla devam eden efsanevi yarışmada, izleyicileri koltuklarına çivileyen bir performans sergilendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?
A- REAL MADRID
B- BARCELONA
C- DINAMO KIEV
D- BENFICA
CEVAP: A