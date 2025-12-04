Oktay Kaynarca'nın etkileyici sunumuyla devam eden efsanevi yarışmada, izleyicileri koltuklarına çivileyen bir performans sergilendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?

A- REAL MADRID

B- BARCELONA

C- DINAMO KIEV

D- BENFICA

CEVAP: A