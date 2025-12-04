PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?

ATV'nin pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?

Oktay Kaynarca'nın etkileyici sunumuyla devam eden efsanevi yarışmada, izleyicileri koltuklarına çivileyen bir performans sergilendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maç kaybeden ve en çok gol yiyen takım hangisidir?

A- REAL MADRID

B- BARCELONA

C- DINAMO KIEV

D- BENFICA

CEVAP: A

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'nin komisyon raporunda "Eve dönüş düzenlemesi" de yer alacak! Bahçeli ne dedi? Kandil'deki sabotajcı kafa ne diyor?
Başkan Erdoğan açıkladı: Engelsiz Türkiye Yüzyılı için ikinci eylem planı geliyor | Başkan'a özel teşekkür: Sizin sayenizde
D&R
"Savaşı kıyılarımıza taşımayın" mesajı! Rusya ve Ukrayna misyonları Dışişleri'ne çağırıldı | TBMM'den 7 kanun teklifi
Galatasaray'dan Ademola Lookman için astronomik teklif! Bonservisi duyurdular
Çöp poşetinde 154 milyon! Soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı! İşte Erdal Timurtaş'ın adliyeden kaçış anı
İdefix
Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü gözaltına alındı! Arif Kocabıyık hakkında soruşturma
Dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye önerdiler! Forvet hattı alev alacak
Başkan Erdoğan kabul etti! Başarılı sporcular Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı
Galatasaray'da derbi sonrası yeni sayfa! Samsunspor maçının 11'i netleşti
CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü'yü karıştırdı! O kavga yine gündemde
Ankara'da su krizi büyüyor: Gece kesintileri başlıyor!
Adli emanetteki 154 milyonluk soygunda yeni gelişme! Başsavcılık kırmızı bülten çıkardı: Bir skandal da Adalar Adliyesi'nde
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
Filoya yeni yıldız! Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi | Temelinde Berat Albayrak imzası var
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Yeşilçam’ın 68’lik güzeli Itır Esen’in son halini gören dilini ısırdı