Türkiye'de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?

A- 2002

B- 2000

C- 1998

D-1996

CEVAP: B

Hicri takvimin Miladi takvime göre kısa olması (354 gün), Ramazan Bayramı'nın tarihlerini her yıl erkene çeker. Bu döngü, bayramın yılın ilk günlerinde başlaması durumunda aynı yılın son günlerinde tekrar gelmesini sağlar. Türkiye'de bu durum en son 2000 yılında yaşanmıştır.