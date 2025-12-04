PODCAST CANLI YAYIN

ATV'nin pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Oktay Kaynarca'nın etkileyici sunumuyla devam eden efsanevi yarışmada, izleyicileri koltuklarına çivileyen bir performans sergilendİ.

Türkiye'de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?

A- 2002

B- 2000

C- 1998

D-1996

CEVAP: B

Hicri takvimin Miladi takvime göre kısa olması (354 gün), Ramazan Bayramı'nın tarihlerini her yıl erkene çeker. Bu döngü, bayramın yılın ilk günlerinde başlaması durumunda aynı yılın son günlerinde tekrar gelmesini sağlar. Türkiye'de bu durum en son 2000 yılında yaşanmıştır.

