Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet'i kim canlandırmıştır?
ATV'nin pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.
Oktay Kaynarca'nın etkileyici sunumuyla devam eden efsanevi yarışmada, izleyicileri koltuklarına çivileyen bir performans sergilendİ.
A- KADİR İNANIR'IN OĞLU
B- TÜRKAN ŞORAY'IN KIZI
C- AHMET MEKİN'İN OĞLU
D- BİLAL İNCİ'NİN KIZI
CEVAP: