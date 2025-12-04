PODCAST CANLI YAYIN

MasterChef’te 4. ceketi kim kazandı? Dün akşam (3 Aralık) MasterChef’te ceketi kim giydi?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında 4. ceketi kazanan belli oldu. 3 Aralık Çarşamba günü MasterChef’te yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Peki MasterChef’te 4. ceketi kim kazandı? Dün akşam (3 Aralık) MasterChef’te ceketi kim giydi?

MasterChef Türkiye'de 4. ceket mücadelesi, heyecan dolu bir final akşamıyla sona erdi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olarak yer aldığı gecede yarışmacılar, son kez kendilerini göstermek için tezgahlarda ter döktü. Peki MasterChef'te dördüncü ceketi kim kazandı?

MASTERCHEF'TE 4. CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında dördüncü ceketini kazanan Hakan oldu.

MASTERCHEF'TE CEKETİ KAZANAN YARIŞMACILAR

1) ceket - Çağatay

2) ceket - Sezer

3) ceket - Özkan

4) ceket - Hakan

