Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 20.00'da atv'de!

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği "Kim Milyoner Olmak İster" bu akşam saat 20.00'da yeni bölümüyle atv ekranlarında olacak.

