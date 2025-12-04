Esra Erol ekranlarda fark yaratmaya devam ediyor

Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 2 Aralık Salı gününün en çok izlenen programı oldu. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %5,80 izlenme oranı ve %23,92 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN