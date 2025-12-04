Arnold Schwarzenegger, "Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek" filminin senaryosunu okuyup berbat bulmuş, kime filmi övüp onun oynamasına sebep olmuştur?
Arnold Schwarzenegger, "Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek" filminin senaryosunu okuyup berbat bulmuş, kime filmi övüp onun oynamasına sebep olmuştur?
A: Al Pacino
B: Robert De Niro
C: Sylvester Stallone
D: Jean Claude Van Damme
CEVAP: C