Oktay Kaynarca'nın etkileyici sunumuyla devam eden efsanevi yarışmada, izleyicileri koltuklarına çivileyen bir performans sergilend

Arnold Schwarzenegger, "Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek" filminin senaryosunu okuyup berbat bulmuş, kime filmi övüp onun oynamasına sebep olmuştur?

A: Al Pacino

B: Robert De Niro

C: Sylvester Stallone

D: Jean Claude Van Damme

CEVAP: C