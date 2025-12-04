Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükümet görevini yürüten İcra Vekilleri Heyetinin başvekili kimdir?
ATV'nin pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.
Oktay Kaynarca'nın etkileyici sunumuyla devam eden efsanevi yarışmada, izleyicileri koltuklarına çivileyen bir performans sergilendİ.
Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükümet görevini yürüten İcra Vekilleri Heyetinin başvekili kimdir?
A: Mustafa Kemal Atatürk
B: İsmet İnönü
C: Rauf Orbay
D: Kazım Karabekir
CEVAP: C