Gözleri Karadeniz son bölümde neler yaşandı? | 15. bölüm fragmanı yayınlandı!

Fatoş ve Dursun'un ikiliyi bir araya getirmesi için yeni bir şans yaratır. Fethiye'nin Maçari konağında kalması Nermin'i çıldırtır. Konakta her daim gerilim tırmanır. Mehmet ve Aslı, Azil ve Güneş'i tamamen ayırmak için iş birliğine devam ederler.

Kaynak: atv Azil ve Güneş ağırdan alıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verirler. Ertuğrul Bey'in verdiği özel görevi başarı ile tamamlayan Azil, hedeftedir. Peri ise bebeğini kaybeder.