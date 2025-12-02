PODCAST CANLI YAYIN

MasterChef’te 3. ceketi kim aldı? 2 Aralık MasterChef’te hangi yarışmacı kazandı?

MasterChef yarışmasında 3. ceketi hangi yarışmacının kazandığı merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te 2 Aralık Salı günü ceketi giyen yarışmacı araştırılıyor. İşte ceketleri kazanan yarışmacılar!

MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kaldı. İlk iki ceketin sahibi belli olurken üçüncü ceketi kazanacak isim bu akşam açıklanacak. Peki MasterChef'te 3. ceketi kim aldı?

MASTERCHEF'TE CEKETİ ALAN YARIŞMACILAR
İlk ceketin sahibi Çağatay olurken, ikinci ceketi kazanan isim Sezer oldu.

MASTERCHEF'TE ÜÇÜNCÜ CEKETİ KİM ALACAK?
Üçüncü ceketi kazanacak yarışmacı henüz açıklanmadı. Sonuç açıklandığında detayları haberimize ekleyeceğiz.

