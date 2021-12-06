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    • Televizyon
    • 07.12.2021 19:04
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    • 07.12.2021 19:36
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    ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE ATV LİNKİ 7 Aralık 2021 | Türkiye'nin konuştuğu Fatma’ya büyük teklif! Şimdi ne yapacak?

    Esra Erol’un Fatma’ya büyük teklifi ne? Fatma şimdi ne yapacak? Üç çocuğunu ve eşini bıraktı, ortadan kayboldu! Neden evden kaçtı? Kimin yanına gitti? Dilara gerçekleri anlatmaya geliyor... Hakan Bey, 1 yıldır haber alamadığı kızı Melissa ile karşı karşıya gelecek! Bugün yüzleşme vakti! İşten eve döndüğünde ne eşi Halime ne de iki çocuğu vardı! Mustafa, eşini ve çocuklarını arıyor! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da son bölümde.

    ESRA EROL SON BÖLÜM!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ATV SON BÖLÜM ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    Esra Erol'un Fatma'ya büyük teklifi ne? Fatma şimdi ne yapacak?

    Üç çocuğunu ve eşini bıraktı, ortadan kayboldu! Neden evden kaçtı? Kimin yanına gitti? Dilara gerçekleri anlatmaya geliyor...


        Hakan Bey, 1 yıldır haber alamadığı kızı Melissa ile karşı karşıya gelecek! Bugün yüzleşme vakti!

        İşten eve döndüğünde ne eşi Halime ne de iki çocuğu vardı! Mustafa, eşini ve çocuklarını arıyor!

        Ahmet ve kayınvalidesi işkence iddialarına canlı yayında cevap verecek! Fatma her şeyi canlı yayında itiraf etti!


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                Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE ATV LİNKİ 7 Aralık 2021 | Türkiye'nin konuştuğu Fatma’ya büyük teklif! Şimdi ne yapacak?
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