Esra Erol gerçekleri ortaya çıkardı! Evden kaçan Melike duyduklarına inanamadı annesine koştu! Stüdyoda duygusal anlar...

Kızlarının kaçtığı kişiyi tespit eden ve bağlı bulundukları mahallede araştırmaya başlayan Alanay ailesi, Melike ile görüştürülmemeleri üzerine Esra Erol'da programına başvurdu.

Yunus Özdemir ile ilgili gerçekler ise Esra Erol'da programında ortaya çıktı. Yunus Bey'in evli ve bir çocuk sahibi olduğunu öğrenildi.