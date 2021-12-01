Esra Erol gerçekleri ortaya çıkardı! Evden kaçan Melike duyduklarına inanamadı annesine koştu! Stüdyoda duygusal anlar...

Alanya'da bir kreşte çalışan ve 13 Kasım'da işten eve dönmeyen Melike Alanay, ailesini endişelendirdi. Melike'nin eve gelmemesi üzerine kızlarını aramaya başlayan aile, Melike'nin Yunus Özdemir isimli şahısla kaçtığını öğrendi.
Kızlarının kaçtığı kişiyi tespit eden ve bağlı bulundukları mahallede araştırmaya başlayan Alanay ailesi, Melike ile görüştürülmemeleri üzerine Esra Erol'da programına başvurdu.
Yunus Özdemir ile ilgili gerçekler ise Esra Erol'da programında ortaya çıktı. Yunus Bey'in evli ve bir çocuk sahibi olduğunu öğrenildi.
İki ay önce nikahlı eşine 'Gel barışalım' diyen Yunus Bey'in evliyken Seher isimli kişiden 1 çocuk dünyaya getirdiği ve üç kadınla aynı anda ilişki yaşadığı belirtildi. Yunus Bey'in dolandırıcılık suçları da olduğunu ifade edildi.