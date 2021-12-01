Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 01.12.2021 19:53
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    • 01.12.2021 20:01
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    Esra Erol gerçekleri ortaya çıkardı! Evden kaçan Melike duyduklarına inanamadı annesine koştu! Stüdyoda duygusal anlar...

    Hafta içi her gün 16.20’de atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran Fatma Hanım, kızı Melike Alanay’ı evli ve 4 çocuklu Yunus Özdemir’in kaçırdığını belirterek yardım istemişti. Yunus Özdemir isimli şahısla canlı yayına bağlanan Melike Alanay, "Pişmanım" ifadelerini kullanmıştı. Fatma Hanım, bugünkü canlı yayında kızı Melike’ye kavuştu. Anne-kızın kavuşması stüdyoda duygusal anlar yaşatırken Melike’nin anlattıkları dikkat çekti. İşte detaylar...

    Esra Erol gerçekleri ortaya çıkardı! Evden kaçan Melike duyduklarına inanamadı annesine koştu! Stüdyoda duygusal anlar...

    Alanya'da bir kreşte çalışan ve 13 Kasım'da işten eve dönmeyen Melike Alanay, ailesini endişelendirdi. Melike'nin eve gelmemesi üzerine kızlarını aramaya başlayan aile, Melike'nin Yunus Özdemir isimli şahısla kaçtığını öğrendi.

    Kızlarının kaçtığı kişiyi tespit eden ve bağlı bulundukları mahallede araştırmaya başlayan Alanay ailesi, Melike ile görüştürülmemeleri üzerine Esra Erol'da programına başvurdu.

    Yunus Özdemir ile ilgili gerçekler ise Esra Erol'da programında ortaya çıktı. Yunus Bey'in evli ve bir çocuk sahibi olduğunu öğrenildi.

    İki ay önce nikahlı eşine 'Gel barışalım' diyen Yunus Bey'in evliyken Seher isimli kişiden 1 çocuk dünyaya getirdiği ve üç kadınla aynı anda ilişki yaşadığı belirtildi. Yunus Bey'in dolandırıcılık suçları da olduğunu ifade edildi.

        "PİŞMANIM"
        Esra Erol ve ekibinin ulaştığı Melike Alanay, canlı yayına bağlanarak pişman olduğunu dile getirdi. Melike, "Ben Yunus ile ilgili anlatılanları bilmiyordum. Bunu ilk kez canlı yayına bağlanan kişilerden duyuyorum. Kaçtığıma pişmanlık duyuyorum" dedi.

        MELİKE BUGÜN CANLI YAYINDA
        Melike, bugünkü canlı yayında annesi Fatma Hanım'a kavuştu. Anne-kızın kavuşması stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

        Programda yaşadıklarını anlatan Melike, Yunus Bey'in evli olduğunu bilmediğini hatta adını Kerem olarak bildiğini söyledi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol gerçekleri ortaya çıkardı! Evden kaçan Melike duyduklarına inanamadı annesine koştu! Stüdyoda duygusal anlar...
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