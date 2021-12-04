Eşi Esra Erol’a katılıp yardım istedi kayınpederini bıçaklayıp öldürdü! Beste ve Umut Atabey olayında vahşet
Geçtiğimiz günlerde Esra Erol canlı yayınına katılan 19 yaşında Beste Atabey, boşanma aşamasında olduğu eşi Umut Atabey ve kayınpederinin, 9 aylık bebeğini kaçırdığını söylemiş, Esra Erol ve ekinden yardım istemişti. Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesinin çocuğunu kendisinden sakladığını ve baskıya uğradığını iddia eden Beste Atabey 'keşke evlenmeseydim annemi dinleseydim' demişti. Beste Atabey'in yayına katılmasının ardından hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Umut Atabey, kayınpederinin evini basarak defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kayınpeder hastanede tüm uğraşlara rağmen hayatını kaybetti.
04.12.2021 12:25
- Son Güncelleme: 04.12.2021 12:29
Beste Atabey, eşi Umut Atabey ile kayınpederi ve kayınvalidesinin 9 aylık çocuğunu kendisinden sakladığını ve baskıya uğradığını iddia etmişti. Bu olayda korkunç gelişmeler yaşandı.
KAYINPEDERİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI
İddiaya göre 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını iddia ederek Esra Erol'da programında yardım isteyen Beste Atabey'in ayrılma aşamasındaki kocası Umut Atabey, kayınpederi Hüseyin Er'in evine gitti.
Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, Umut Atabey yanında getirdiği bıçakla kayınpederi Hüseyin Er'i defalarca bıçakladı.