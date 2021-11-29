Esra Erol’da akılalmaz olay! Aldatıldığını bulgur tenceresinden öğrendi ihanetin detayları ‘Yok artık’ dedirtti

Esra Erol'da programına başvuran Bekir Bey, eşi Canan Avcı'nın ihanetine uğradığını belirterek "10 yıldır evliyim, iki yıl önce bana gelen bir mesajla aldatıldığımı öğrendim. Kayınbiraderim atmıştı mesajı" dedi.
Bekir Bey, sözlerine şöyle devam etti: "Kayınbiraderim, karımın telefonuna gelen bir mesajı bana yolladı. Mesajda 'Gece 12'de geleceğim, seni çok seviyorum' yazıyordu. Mesajlar Celil Yakar tarafından gönderilmiş, onu buldum zaten. Kayınbiraderim de 'Sen bu mesajları atanları tanıyor musun?' diye sordu. Ben o sıra gurbette çalışıyordum 3 ayda bir izne gidiyordum"
İzine gelince eşiyle yüzleştiğini belirten Bekir Bey, "İzine gelip sorduğumda 'Bana değil, ablama yazdı' dedi ancak ablası yalanladı. Çelişki içindeyim, gelsin buraya yüzleşelim" ifadelerini kullandı.