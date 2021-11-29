Esra Erol’da akılalmaz olay! Aldatıldığını bulgur tenceresinden öğrendi ihanetin detayları ‘Yok artık’ dedirtti

Bekir Bey, sözlerine şöyle devam etti: "Kayınbiraderim, karımın telefonuna gelen bir mesajı bana yolladı. Mesajda 'Gece 12'de geleceğim, seni çok seviyorum' yazıyordu. Mesajlar Celil Yakar tarafından gönderilmiş, onu buldum zaten. Kayınbiraderim de 'Sen bu mesajları atanları tanıyor musun?' diye sordu. Ben o sıra gurbette çalışıyordum 3 ayda bir izne gidiyordum"