Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 29.11.2021 19:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2021 19:53
    ABONE OL

    Esra Erol’da akılalmaz olay! Aldatıldığını bulgur tenceresinden öğrendi ihanetin detayları ‘Yok artık’ dedirtti

    Aldatıldığını bulgur tenceresinden öğrendi! Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Bekir Avcı’nın anlattıkları damga vurdu. İki çocuğunun annesi Canan Avcı tarafından ihanete uğradığını belirten Bekir Avcı, Esra Erol’da programına başvurarak eşine ‘Gel, yüzleşelim’ çağrısında bulundu. Eşine boşanma davası açtığını dile getiren Bekir Bey, canlı yayında ihanetin detaylarını da anlattı. Çocuklarının göremediğinden de yakınan Bekir Bey’in açıklamaları herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    Esra Erol’da akılalmaz olay!

    Esra Erol'da programına başvuran Bekir Bey, eşi Canan Avcı'nın ihanetine uğradığını belirterek "10 yıldır evliyim, iki yıl önce bana gelen bir mesajla aldatıldığımı öğrendim. Kayınbiraderim atmıştı mesajı" dedi.

    Bekir Bey, sözlerine şöyle devam etti: "Kayınbiraderim, karımın telefonuna gelen bir mesajı bana yolladı. Mesajda 'Gece 12'de geleceğim, seni çok seviyorum' yazıyordu. Mesajlar Celil Yakar tarafından gönderilmiş, onu buldum zaten. Kayınbiraderim de 'Sen bu mesajları atanları tanıyor musun?' diye sordu. Ben o sıra gurbette çalışıyordum 3 ayda bir izne gidiyordum"

    İzine gelince eşiyle yüzleştiğini belirten Bekir Bey, "İzine gelip sorduğumda 'Bana değil, ablama yazdı' dedi ancak ablası yalanladı. Çelişki içindeyim, gelsin buraya yüzleşelim" ifadelerini kullandı.

        Çocukları için birçok şeye göz yumduğunu ve bu konuyu kapattığını dile getiren Bekir Bey, bir gün işten gelince halı altında sim kart bulduğunu dile getirdi.

        Sim kartı eşine sorduğunu ancak Canan Hanım'ın yine kendisine ait olmadığını söylediğini dile getiren Bekir Bey, "Bu benim değil, köyün taksicisinin' dedi. Taksiciyi buldum o da kendisine aldığını saklaması için eşine verdiğini söyledi. Taksiciyle tartıştım, o konun da üstünü kapattım"

        Daha sonra eşini telefonla konuşurken yakaladığını söyleyen Bekir Bey, sözlerine şöyle devam etti: "İşe gittim yine, üç ay sonra eve geldim. Gece 12'de tırdan geldim. Telefonla konuşurken yakaladıktan sonra hiçbir şey demeden evi aramaya başladım. Çekyatın bozulduğunu gördüm, o da şüphelendi ve 'Evde ne arıyorsun?' diye sordum. Sonra o hiçbir şey yokken camı falan kırdı, bana uzaklaştırma çıkarttırdı"

            10 gün sonra evine döndüğünü ve bulgur kazanında sim kart bulduğunu dile getiren Bekir Bey, boşanma davası açtığını belirterek "Davadan kaçıyor. Gelsin buraya konuşalım, ben boşanmak istiyorum" dedi.

            'ÇOCUKLARIMI İSTİYORUM'
            Öte yandan Bekir Bey, çocuklarını yanında istediğini dile getirdi. Çocuklarını görmeye gittiğinde eşinin sorun çıkardığını da sözlerine ekledi.

            İDDİALARI YALANLADI
            Canan Hanım ise canlı yayına bağlanarak iddiaları yalanladı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İstanbul’da lodosun acı bilançosu açıklandı
            Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz olay! Aldatıldığını bulgur tenceresinden öğrendi ihanetin detayları ‘Yok artık’ dedirtti
                SON DAKİKA