Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? 6 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Çeyrek altını kazanan isim…

Zeki Müren ile yaptığı 'Bahçevan' düeti ile müzikseverlerin gönlünde taht kurdu. Çok sayıda TV ve radyo programında yer aldı. Kendi adıyla çıkardığı 20'ye yakın albümü bulunmaktadır.

Yılmaz Morgül, 1996'da cilt kanseri oldu. 2003'e kadar hastalığının tedavisi ile uğraştı. Daha sonra hastalığı yendi.

2016'da Survivor Ünlüller-Gönüller programında Ünlüler kadrosunda yer aldı. Ancak Morgül, sağlık sebeplerinden ötürü yarışmaya devam edemedi.

Yılmaz Morgül, yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığı için derece alamadı.