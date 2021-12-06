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    • 06.12.2021 15:14
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    • 06.12.2021 15:14
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    Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? 6 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Çeyrek altını kazanan isim…

    Gündüz kuşağı izleyicileri Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Kanal D’nin fenomen yarışması yeni haftanın ilk gününe yine heyecanlı bir şekilde başladı ve bu haftaki sunucu Yılmaz Morgül oldu. En dikkat çeken yarışmacılardan biri olan ve bugün kayınvalidesinin kendisinin eşiyle yaptığı tatil planına katılmaya çalıştığı ve ona nasıl bir tuzak kurduğundan bahsetti eğlenceli anlar yaşandı. Peki 6 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta’da bugün çeyrek altını kazanan isim hangi yarışmacı oldu?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Miyase kimdir?

    Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? 6 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Çeyrek altını kazanan isim hangisi oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dobra konuşmaları ve iddialı olmasıyla ön plana çıkan Gelinim Mutfakta Miyase'nin hayatına dair bilgiler izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki bugünün en yüksek puanını alan şanslı isim kim oldu?

    6 ARALIK PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    Miyase:

    Aslıhan:

    Yeşim:

    Pınar:

    GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

    Miyase Türkel, 4 senelik ve aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesinin gemi ve otomotiv sektörü var.

    GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

    Yılmaz Morgül 14 Ocak 1964'da İstanbul, Beykoz'da dünyaya geldi. Bir dönem 1982 doğumlu olduğunu iddia etse de asıl doğum tarihi 1964'tür. Asıl adı İbrahim Yılmaz Morgül'dür.

    Yılmaz Morgül, eğitim hayatının ardından önemli isimlerden musiki eğitimi aldı. Müziğe olan yeteneği daha küçük yaşlardan belli olan Morgül, ilk kez 24 yaşında Adana'da sahneye çıktı. Kısa süre içinde kitleleri etkiledi.

    Müzik hayatında, ilk müzik albümünü 'Elveda İstanbul' ismi ile 1995'te çıkardı. Ardından çok sayıda albüm çıkardı.

        Zeki Müren ile yaptığı 'Bahçevan' düeti ile müzikseverlerin gönlünde taht kurdu. Çok sayıda TV ve radyo programında yer aldı. Kendi adıyla çıkardığı 20'ye yakın albümü bulunmaktadır.

        Yılmaz Morgül, 1996'da cilt kanseri oldu. 2003'e kadar hastalığının tedavisi ile uğraştı. Daha sonra hastalığı yendi.

        2016'da Survivor Ünlüller-Gönüller programında Ünlüler kadrosunda yer aldı. Ancak Morgül, sağlık sebeplerinden ötürü yarışmaya devam edemedi.

        Yılmaz Morgül, yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığı için derece alamadı.
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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? 6 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Çeyrek altını kazanan isim…
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