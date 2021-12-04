Esra Erol'un programında "Kestane balı diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleriyle fenomen olan Fehmi Pazarlı o sözleri bakın neden söylemiş!
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, 29 yıllık eşi Fehmi Pazarlı'nın kendisini "Şengül" isimli bir kadınla aldattığını açıkladı. Karısını aldattığı iddia edilen Fehmi Pazarlı, programa telefonla bağlandı. Eşinin ihanet iddialarıyla ilgili bağlandığı programda "Kestane balı diyarı Zonguldak'tan selamlar" diye söze başlayan ve sosyal medyada gündem olan Fehmi Pazarlı, o sözleri neden söylediğini ilk kez açıkladı...
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, 29 yıllık eşi Fehmi Pazarlı'nın kendisini "Şengül" isimli bir kadınla aldattığını açıkladı. Karısını aldattığı iddia edilen Fehmi Pazarlı, programa telefonla bağlandı.
Karısının isyanını umursamayan Fehmi Pazarlı'nın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balı diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek başlaması "pes" dedirtti. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu, günlerce konuşuldu.
O SÖZLERİ BAKIN NEDEN SÖYLEMİŞ!
Zonguldak'ta yaşayan Fehmi Pazarlı'ya SABAH ulaştı. Sabah'ın haberine göre balcıların kahramanı olduğunu ifade eden Pazarlı, şunları söyledi:
"Zonguldak'taki ve Türkiye genelindeki balcılar arayıp teşekkür ediyor. Balcıların kahramanı oldum. 3 tane çocuğum var.