Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 29.11.2021 15:57
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    • 29.11.2021 15:59
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 29 Kasım 2021 | Türkiye Esra Erol'daki bu itirafı konuşacak!

    "Annem yüzünden eşimden boşandım!" Türkiye bu itirafı konuşacak! Mutlu bildiği bir yuva, dünyaya gelen iki evlat ve yıllar sonra ortaya çıkan büyük ihanet! Bekir konuşacak yer yerinden oynayacak! Türkiye günlerce Melahat ve kızı Fatma’yı konuştu! Fatma’nın son haline inanamayacaksınız! 3 yıl birlikte yaşadılar! 11 aylık bebeğinin annesi bir sabah çekti gitti! Mevlüt’ün büyük şüphesi! 22 yıllık anne hasreti! 22 yıldır dinmek bilmeyen bir özlem! Burcu’nun tek isteği annesini bulmak! "19 yaşındaki kızım Melike’yi, evli ve dört çocuklu yunus kaçırdı!" diyen Fatma Teyze’nin feryadı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - TIKLA

    "Annem yüzünden eşimden boşandım!" Türkiye bu itirafı konuşacak!


    Mutlu bildiği bir yuva, dünyaya gelen iki evlat ve yıllar sonra ortaya çıkan büyük ihanet! Bekir konuşacak yer yerinden oynayacak!


        Türkiye günlerce Melahat ve kızı Fatma'yı konuştu! Fatma'nın son haline inanamayacaksınız!


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        22 yıllık anne hasreti! 22 yıldır dinmek bilmeyen bir özlem! Burcu'nun tek isteği annesini bulmak!
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            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 29 Kasım 2021 | Türkiye Esra Erol'daki bu itirafı konuşacak!
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