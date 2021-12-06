Nikola çığırından çıktı Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 74. bölüm 2. fragmanı yayınladı: Hepsinin vakti gelecek!

Kuruluş Osman 73'üncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,10 izlenme oranı ve 24,05 izlenme payı, AB'de %8,06 izlenme oranı ve 20,94 izlenme payı 20+ABC1'de %9,87 izlenme oranı ve %22,66 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.