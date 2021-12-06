Nikola çığırından çıktı Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 74. bölüm 2. fragmanı yayınladı: Hepsinin vakti gelecek!

Her Çarşamba atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizisi Kuruluş Osman'ın 74. bölüm 2. fragmanı yayınladı. Söz konusu fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı.
YİNE ZİRVEYE YERLEŞTİ!
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 73'üncü bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
#TürkünTöresi etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.
Kuruluş Osman 73'üncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,10 izlenme oranı ve 24,05 izlenme payı, AB'de %8,06 izlenme oranı ve 20,94 izlenme payı 20+ABC1'de %9,87 izlenme oranı ve %22,66 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.