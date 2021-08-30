MÜGE ANLI YENİ SEZON CANLI İZLE ATV 10 Ağustos 2021 | Müge Anlı'dan bomba gibi bir bölüm ve konuklar

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu. İşte o anlar...
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT EKRANLARA GERİ DÖNDÜ!
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Operasyon, gözaltı, tutuklama! Büyükşen cinayeti... Kim neden öldürdü? Suçlanan iki sevgili, kiralık katil iddiası... Türkiye'nin konuştuğu cinayetteki tüm gelişmeler Müge Anlı'da!