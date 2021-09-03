Müge Anlı canlı yayında Anlı'nın annesi o soruyu sordu skandallar ortaya döküldü! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı
Müge Anlı'nın 3 Eylül canlı yayınında 'pes' dedirten bir olay yaşandı... 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk, 4 gün önce ortadan kayboldu. Ülkü Kübra'nın ailesi kızlarını harıl harıl ararken kendilerine gelen bir fotoğrafla dünyaları başlarına yıkıldı. Ülkü Kübra'nın ailesine ilettiği fotoğrafta kendisinin 60 yaşındaki öğretmeni Ahmet Elmalı'yla evlendiğini belgeleyen evlilik cüzdanı vardı. Müge Anlı'da Kübra nerede? sorusunun yanıtı aranırken, Müge Anlı'nın öğretmen annesinin sorduğu bir soru sonrası pek çok tanık canlı yayına katıldı ve tüyleri diken diken eden gerçekler ortaya bir biri döküldü. İşte detaylar...
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
ATV'de milyonların takip ettiği Müge Anlı'da birbirinden değişik hikayeleri ile insanlar gündeme geliyor. 3 Eylül Cuma günü yayınlanan programa katılan aile de 21 yaşındaki kızları Ülkü Kübra'yı arıyor.
21 yaşındaki Ülkü Kübra'nın 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle evden kaçıp 4 gündür kimseye haber vermemesi ailesini endişelendirirken Müge Anlı ve ekibinin araştırmaları devam ediyor.
21 yaşındaki Kübra bulundu mu? Müge Anlı'da aranan, ortaokul öğretmeniyle evlenen Kübra nerede? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor.
Amasya'da yaşayan 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk, 4 gün önce ortadan kayboldu. Genç kızın bir daha da haber alınamadı.