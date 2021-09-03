Vav TV İzle
Haberler Magazin Müge Anlı canlı yayında Anlı'nın annesi o soruyu sordu skandallar ortaya döküldü! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı canlı yayında Anlı'nın annesi o soruyu sordu skandallar ortaya döküldü! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı'nın 3 Eylül canlı yayınında 'pes' dedirten bir olay yaşandı... 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk, 4 gün önce ortadan kayboldu. Ülkü Kübra'nın ailesi kızlarını harıl harıl ararken kendilerine gelen bir fotoğrafla dünyaları başlarına yıkıldı. Ülkü Kübra'nın ailesine ilettiği fotoğrafta kendisinin 60 yaşındaki öğretmeni Ahmet Elmalı'yla evlendiğini belgeleyen evlilik cüzdanı vardı. Müge Anlı'da Kübra nerede? sorusunun yanıtı aranırken, Müge Anlı'nın öğretmen annesinin sorduğu bir soru sonrası pek çok tanık canlı yayına katıldı ve tüyleri diken diken eden gerçekler ortaya bir biri döküldü. İşte detaylar...

03.09.2021 11:52 - Son Güncelleme: 03.09.2021 11:52
Müge Anlı canlı yayında Anlı’nın annesi o soruyu sordu skandallar ortaya döküldü! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı canlı yayında Anlı’nın annesi o soruyu sordu skandallar ortaya döküldü! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

ATV'de milyonların takip ettiği Müge Anlı'da birbirinden değişik hikayeleri ile insanlar gündeme geliyor. 3 Eylül Cuma günü yayınlanan programa katılan aile de 21 yaşındaki kızları Ülkü Kübra'yı arıyor.

Müge Anlı canlı yayında Anlı’nın annesi o soruyu sordu skandallar ortaya döküldü! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

21 yaşındaki Ülkü Kübra'nın 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle evden kaçıp 4 gündür kimseye haber vermemesi ailesini endişelendirirken Müge Anlı ve ekibinin araştırmaları devam ediyor.

Müge Anlı canlı yayında Anlı’nın annesi o soruyu sordu skandallar ortaya döküldü! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

21 yaşındaki Kübra bulundu mu? Müge Anlı'da aranan, ortaokul öğretmeniyle evlenen Kübra nerede? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor.

Müge Anlı canlı yayında Anlı’nın annesi o soruyu sordu skandallar ortaya döküldü! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Amasya'da yaşayan 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk, 4 gün önce ortadan kayboldu. Genç kızın bir daha da haber alınamadı.

SON DAKİKA