Müge Anlı'yla gündeme gelen 'Büyükşen' cinayetinde olay! Şüphelilerden Mustafa Okşen hayatını kaybetti
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 'Büyükşen çifti cinayeti'nde Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen'in (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından yanlışlıkla vuruldukları ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. Gelen son dakika bilgisine göre tutuklululardan Mustafa Okşen, cezaevinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
17.08.2021 20:59
- Son Güncelleme: 18.08.2021 11:04
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 'Büyükşen çifti cinayeti'nde Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen'in (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından yanlışlıkla vuruldukları ortaya çıktı
. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı.
OKŞEN CEZA EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Gelen son dakika bilgisine göre tutuklululardan Mustafa Okşen, cezaevinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.