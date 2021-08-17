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Müge Anlı'yla gündeme gelen 'Büyükşen' cinayetinde olay! Şüphelilerden Mustafa Okşen hayatını kaybetti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 'Büyükşen çifti cinayeti'nde Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen'in (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından yanlışlıkla vuruldukları ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. Gelen son dakika bilgisine göre tutuklululardan Mustafa Okşen, cezaevinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17.08.2021 20:59 - Son Güncelleme: 18.08.2021 11:04
Müge Anlı’yla gündeme gelen ’Büyükşen’ cinayetinde olay! Şüphelilerden Mustafa Okşen cezaevinde hayatını kaybetti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 'Büyükşen çifti cinayeti'nde Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen'in (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından yanlışlıkla vuruldukları ortaya çıktı

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Müge Anlı’yla gündeme gelen ’Büyükşen’ cinayetinde olay! Şüphelilerden Mustafa Okşen cezaevinde hayatını kaybetti

. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı.

Müge Anlı’yla gündeme gelen ’Büyükşen’ cinayetinde olay! Şüphelilerden Mustafa Okşen cezaevinde hayatını kaybetti

OKŞEN CEZA EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika bilgisine göre tutuklululardan Mustafa Okşen, cezaevinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Müge Anlı’yla gündeme gelen ’Büyükşen’ cinayetinde olay! Şüphelilerden Mustafa Okşen cezaevinde hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Müge Anlı’yla gündeme gelen ’Büyükşen’ cinayetinde olay! Şüphelilerden Mustafa Okşen cezaevinde hayatını kaybetti

Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

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