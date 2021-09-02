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Müge Anlı'da çileden çıkaran anlar! 35 yaşındaki Esra'yı kaçıran 65 yaşındaki Cengiz Günsar'dan şok sözler! Oğluna da istemiş...

Müge Anlı'da çileden çıkaran anlar yaşandı. 35 yaşındaki Esra'yı kaçıran 65 yaşındaki Cengiz Günsar Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı, sözleri ile şoke etti. 3 ay önce ortadan kaybolan Esra'nın ailesi kızını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile, 5 çocuklu Cengiz Günsar'ın kızlarını kaçırdığını, daha önce de Esra'yı oğluna istediğini ileri sürdü. Canlı yayına telefonla bağlanan ve 12 yıldır ilişkilerini devam ettiğini ileri süren Günsar'ın açıklamaları aileyi çileden çıkardı.

02.09.2021 12:31 - Son Güncelleme: 02.09.2021 12:41
Müge Anlı’da çileden çıkaran anlar! 35 yaşındaki Esra’yı kaçıran 65 yaşındaki Cengiz Günsar’dan şoke eden sözler

MÜGE ANLI'DA ÇİLEDEN ÇIKARAN ANLAR!

35 yaşındaki Esra'yı kaçıran 65 yaşındaki Cengiz Günsar'ın kaçırdığını iddia eden Esra'nın ailesi, Müge Anlı ve ekibine başvurdu, bahsi geçen şahıs Atv canlı yayınında herkesi çileden çıkardı.

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Müge Anlı’da çileden çıkaran anlar! 35 yaşındaki Esra’yı kaçıran 65 yaşındaki Cengiz Günsar’dan şoke eden sözler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şaşkına çeviren bir olay ele alındı. 3 aydır haber alamadıkları kızları Esra'yı bulmak için canlı yayına katılan ailenin iddiaları herkesi şoke etti.

Müge Anlı’da çileden çıkaran anlar! 35 yaşındaki Esra’yı kaçıran 65 yaşındaki Cengiz Günsar’dan şoke eden sözler

38 yaşındaki Esra isimli kadın 3 ay önce ortadan kayboldu. Kızlarından hiçbir haber alamayan aile, soluğu Müge Anlı'da aldı. Perişan halde olan aile bireyleri kızlarının bulunmasını istedi.

Müge Anlı’da çileden çıkaran anlar! 35 yaşındaki Esra’yı kaçıran 65 yaşındaki Cengiz Günsar’dan şoke eden sözler

Esra'yı, 5 çocuk babası 65 yaşındaki bir adamın kaçırdığı iddia edildi. Adamın daha önce de kadına oğluna istediği ileri sürüldü.

Müge Anlı’da çileden çıkaran anlar! 35 yaşındaki Esra’yı kaçıran 65 yaşındaki Cengiz Günsar’dan şoke eden sözler

Aylardır hiçbir haber alınamayan Esra, Müge Anlı ekibi tarafından bulundu. Canlı yayına telefonla bağlanan genç kadının açıklamaları izleyicileri şoke etti.

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