Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor işte yeni sezon tarih ve saati! Büyükşen cinayetinin bilinmeyenleri Müge Anlı'da şaşırtacak
Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor işte yeni sezon tarih ve saati! Büyükşen cinayetinin bilinmeyenleri Müge Anlı canlı yayınında izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Yeni sezon yayınına saatler kala Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 14. sezonda ele alacağı konular merak ediliyor. Müge Anlı son bölümde akıllarda kalan soru işaretleri ile Büyükşen çifti cinayeti işlenmişti. Sezon finali ile çözüme kavuşan Büyükşen cinayetiyle ilgili sevilen sunucu 30 Ağustos 2021 tarihinde dikkat çeken açıklamalarda bulunacak. Peki, Müge Anlı saat kaçta Atv ekranlarında olacak? İşte detaylar...
29.08.2021 09:50
- Son Güncelleme: 29.08.2021 10:02
İLK OLAY BÜYÜKŞEN CİNAYETİ
Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor işte yeni sezon tarih ve saati!
Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak.
Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak.