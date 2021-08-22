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Haberler Magazin Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş eşi ve oğluna kavuştu! Yeni programına günler kala tatile çıkan Zahide Yetiş'in oğluna bakın!

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş eşi ve oğluna kavuştu! Yeni programına günler kala tatile çıkan Zahide Yetiş'in oğluna bakın!

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş eşi ve oğluna kavuştu! Yeni programına günler kala tatile çıkan Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler, 'babasının kopyası' diyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 30 Ağustos Pazartesi 14.00'te Atv ekranlarında buluşacak. Şimdiden büyük bir merak içine giren Yetiş hayranları, ünlü ismin sosyal medya hesabını takibe aldı. Program öncesi hazırlıkları bitiren ve birkaç günlüğüne eşi ve oğlu ile Kuşadası'nda tatil yapan Zahide Yetiş, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

22.08.2021 10:09 - Son Güncelleme: 22.08.2021 10:17
Müge Anlı’nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş eşi ve oğluna kavuştu! Yeni programına günler kala tatile çıkan Zahide Yetiş’in oğluna bakın!

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş eşi ve oğluna kavuştu! Yeni programına günler kala tatile çıkan Zahide Yetiş'in oğlunu görenler, 'babasının kopyası' diyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş eşi ve oğluna kavuştu! Yeni programına günler kala tatile çıkan Zahide Yetiş’in oğluna bakın!

HASRET BİTİYOR
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 30 Ağustos Pazartesi 14.00'te Atv'de başlıyor. Başarılı televizyoncu Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Müge Anlı’nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş eşi ve oğluna kavuştu! Yeni programına günler kala tatile çıkan Zahide Yetiş’in oğluna bakın!

Eşi Cem Arısoy ile mutlu evliliğini Aras adını verdiği evladı ile taçlandıran Zahite Yetiş, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Müge Anlı’nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş eşi ve oğluna kavuştu! Yeni programına günler kala tatile çıkan Zahide Yetiş’in oğluna bakın!

Yeni programına günler kala eşi ve oğlu ile tatile çıkan Zahide Yetiş, Kuşadası'ndan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Müge Anlı’nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş eşi ve oğluna kavuştu! Yeni programına günler kala tatile çıkan Zahide Yetiş’in oğluna bakın!

Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler, 'babasının kopyası' demeden geçmedi.

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