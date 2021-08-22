Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş eşi ve oğluna kavuştu! Yeni programına günler kala tatile çıkan Zahide Yetiş'in oğluna bakın!
Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş eşi ve oğluna kavuştu! Yeni programına günler kala tatile çıkan Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler, 'babasının kopyası' diyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 30 Ağustos Pazartesi 14.00'te Atv ekranlarında buluşacak. Şimdiden büyük bir merak içine giren Yetiş hayranları, ünlü ismin sosyal medya hesabını takibe aldı. Program öncesi hazırlıkları bitiren ve birkaç günlüğüne eşi ve oğlu ile Kuşadası'nda tatil yapan Zahide Yetiş, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.
22.08.2021 10:09
- Son Güncelleme: 22.08.2021 10:17