Müge Anlı canlı yayını ve son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (26 Nisan) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
8 yıldır kayıp bir kadın, boşandı kayıplara karıştı! Şüpheli eski eş genç bir erkek arkadaş! Kayıp Lütfiye Gündüz'ün boşandığı eşi ve erkek arkadaşı Atv canlı yayınında...
İstanbul'da kayboldu, günlerce bulunamadı. 15 yaşındaki liseli Melisa bulundu! Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında...