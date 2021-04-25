RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Ozan Akbaba ve Esra Erol meğer... Onları hiç böyle görmediniz! İşte ortak özellikleri

Müge Anlı, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Ozan Akbaba, Esra Erol, Alina Boz, Ceren Benderlioğlu, Furkan Palalı... Onlar şimdilerin parlayan yıldızları. Hepsi birbirinden popüler ve göz alıcı... Atv ekranlarının sevilen yüzleri çocukken nasıldı? Alina Boz hariç diğer ünlü isimlerin hepsinin çocukluktan gelen ortak özellikleri yaramaz olmaları... İşte Müge Anlı'dan Murat Ünalmış'a Hilal Altınbilek'ten Ozan Akbaba'ya sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukluk halleri...

takvim.com.tr
25.04.2021 13:34 - Son Güncelleme: 25.04.2021 14:21
Müge Anlı, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Ozan Akbaba ve Esra Erol meğer... Onları hiç böyle görmediniz! İşte ortak özellikleri

Müge Anlı, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Ozan Akbaba ve Esra Erol... Meğer onlar bir dönem yaramazlıklarıyla annelerini üzen çocuklardanmış... Dizi TV'ye konuşan Atv'nin sevilen yüzleri çocukluk dönemlerini anlattı.

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Müge Anlı, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Ozan Akbaba ve Esra Erol meğer... Onları hiç böyle görmediniz! İşte ortak özellikleri

MURAT ÜNALMIŞ
"Aslında çok yaramaz bir çocuk olduğum söylenemez. Normalde sessiz sakin bir çocuktum ama aile ya da akrabaların yanında hareketliydim."

Müge Anlı, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Ozan Akbaba ve Esra Erol meğer... Onları hiç böyle görmediniz! İşte ortak özellikleri
Müge Anlı, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Ozan Akbaba ve Esra Erol meğer... Onları hiç böyle görmediniz! İşte ortak özellikleri
Müge Anlı, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Ozan Akbaba ve Esra Erol meğer... Onları hiç böyle görmediniz! İşte ortak özellikleri