2019 yılında yayın hayatını durdurma kararı alan Flash TV'nin tekrar ekranlara geri döneceği konuşulmaya başlandı. Kanalın yeni formatlarda ekranlarda olacağı sözlerinin ardından detaylar merak konusu oldu. Peki, Flash TV ne zaman açılacak? Flash TV açılacak mı, yeni frekansı nedir? İşte detaylar...
FLASH TV NE ZAMAN AÇILACAK?
Flash TV'nin sahibi Ömer Göktuğ kanalın yayın hayatına başlayacağını doğruladı. Kanalın Temmuz ayında açılması bekleniyor.
Ömer Göktuğ aynı zamanda Flash TV'nin yayın formatının yine eğlence olacağı bilgisini paylaştı.
FLASH TV HAKKINDA
Flash TV, 15 Ocak 1992 tarihinde Göktuğ Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan Türkiye'nin 2. özel televizyon kanalıdır. 27 yıl boyunca devam eden yayınlarına 1 Mart 2019 tarihinden itibaren uzunca bir süre ara veren kanalın bu yıl yeniden yayına başlaması planlanıyor.