Türk televizyon tarihinin fenomen kült yapımlarından biri Gerçek Kesit, 1993 yılından itibaren Flash Tv ekranlarında izleyici ile buluşmuştur. Gerçek Kesit Flash Tv iç yapımlar ürünüdür. Birbirinden bağımsız 453 bölüm olan bu TV serisi, gazetelerin 2. sayfalarında yayınlanmış gerçek hayatta yaşanmış ibret verici dramatik olayların 40-50 dakikalık kısa fillimlere dönüştürülmesidir. Bölümlerin içerisinde, konu alınan dramatik olayın gazete kupürleri yer almakta ve temsili tanıklar kullanılmaktadır.