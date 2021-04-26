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    • Televizyon
    • 26.04.2021 09:51
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    • 26.04.2021 09:51
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    ? açılacak mı, yeni frekansı nedir?

    Televizyon ekranlarına 2019 yılında veda eden 'nin ekranlara geri döneceği konuşulmaya başlandı. İzleyiciler bu bağlamda bu iddianın doğru olup olmadığını merak ederek yapılan açıklamalara odaklandı. Peki, ? Flash TV açılacak mı, yeni frekansı nedir? İşte merak edilenler...

    Flash TV ne zaman açılacak?

    2019 yılında yayın hayatını durdurma kararı alan Flash TV'nin tekrar ekranlara geri döneceği konuşulmaya başlandı. Kanalın yeni formatlarda ekranlarda olacağı sözlerinin ardından detaylar merak konusu oldu. Peki, Flash TV ne zaman açılacak? Flash TV açılacak mı, yeni frekansı nedir? İşte detaylar...

    FLASH TV NE ZAMAN AÇILACAK?

    Flash TV'nin sahibi Ömer Göktuğ kanalın yayın hayatına başlayacağını doğruladı. Kanalın Temmuz ayında açılması bekleniyor.

    Ömer Göktuğ aynı zamanda Flash TV'nin yayın formatının yine eğlence olacağı bilgisini paylaştı.

    FLASH TV HAKKINDA

    Flash TV, 15 Ocak 1992 tarihinde Göktuğ Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan Türkiye'nin 2. özel televizyon kanalıdır. 27 yıl boyunca devam eden yayınlarına 1 Mart 2019 tarihinden itibaren uzunca bir süre ara veren kanalın bu yıl yeniden yayına başlaması planlanıyor.

        Türk televizyon tarihinin fenomen kült yapımlarından biri Gerçek Kesit, 1993 yılından itibaren Flash Tv ekranlarında izleyici ile buluşmuştur. Gerçek Kesit Flash Tv iç yapımlar ürünüdür. Birbirinden bağımsız 453 bölüm olan bu TV serisi, gazetelerin 2. sayfalarında yayınlanmış gerçek hayatta yaşanmış ibret verici dramatik olayların 40-50 dakikalık kısa fillimlere dönüştürülmesidir. Bölümlerin içerisinde, konu alınan dramatik olayın gazete kupürleri yer almakta ve temsili tanıklar kullanılmaktadır.

        2000'li yılların ortalarından itibaren gündüz kuşağında kadın programları ve reality showlar yayınlayan Flash TV, prime-time kuşağının tamında İstanbul stüdyolarında çekilen seyircili yerli format müzik eğlence programlarını yayınlamıştır.

        FLASH TV AÇILACAK MI, YENİ FREKANSI NEDİR?

        Kanalın Temmuz 2021'de yeniden yayına gireceği açıklandı. Yeni frekansı ise henüz açıklanmadı.
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