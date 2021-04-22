RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'da! Annelerini kaybeden çiftten anlamlı ziyaret!

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'da! Annelerini kaybeden çiftin anlamlı ziyareti Atv canlı yayınına damga vurdu. İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman dizisindeki performansı ile dikkat çeken başarılı oyuncu Ragıp Savaş ve eşi, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında Müge Anlı hayranı olan annelerinin hayrına 23 Nisan'ı bir vesile olarak gördüler ve ihtiyacı olan çocuklara tablet yardımında bulundular. Covid - 19 nedeniyle kaybettiği kayınvalidesi için Ramazan gününde yaptıkları yardımla 'Allah razı olsun' dedirten Ragıp Savaş ve eşi, Müge Anlı'nın teklifi üzerine stüdyoda kaldı. İşte o anlar...

22.04.2021 11:04 - Son Güncelleme: 22.04.2021 11:44
Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'da! Annelerini kaybeden çiftten anlamlı ziyaret!

ÜNLÜ ÇİFTTEN MÜGE ANLI'YA ANLAMLI ZİYARET!

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'da! Annelerini kaybeden çiftten anlamlı ziyaret!

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'ya canlı yayında sürpriz yaptı. Oyuncu Ragıp Savaş ve eşi stüdyoya geldi. Ragıp Bey, kayınvalidesinin korona sebebi ile vefat ettiğini söyledikten sonra kayınvalidesinin Müge Anlı'yı çok sevdiğini bir isteği olduğunu dile getirdi.

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'da! Annelerini kaybeden çiftten anlamlı ziyaret!

Ragıp Bey'in eşi, annesi Sevinç Avcılar'ın hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini, yardım etmek istediklerini belirterek stüdyoya getirdikleri tabletleri çocuklara ulaştırmasını Müge Anlı'dan rica etti.

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'da! Annelerini kaybeden çiftten anlamlı ziyaret!

İşte Müge Anlı'ya çıkan Ragıp Savaş ve eşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve eşleri...

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'da! Annelerini kaybeden çiftten anlamlı ziyaret!

RAGIP SAVAŞ VE EŞİ