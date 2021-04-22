Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'da! Annelerini kaybeden çiftten anlamlı ziyaret!

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'da! Annelerini kaybeden çiftin anlamlı ziyareti Atv canlı yayınına damga vurdu. İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman dizisindeki performansı ile dikkat çeken başarılı oyuncu Ragıp Savaş ve eşi, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında Müge Anlı hayranı olan annelerinin hayrına 23 Nisan'ı bir vesile olarak gördüler ve ihtiyacı olan çocuklara tablet yardımında bulundular. Covid - 19 nedeniyle kaybettiği kayınvalidesi için Ramazan gününde yaptıkları yardımla 'Allah razı olsun' dedirten Ragıp Savaş ve eşi, Müge Anlı'nın teklifi üzerine stüdyoda kaldı. İşte o anlar...

22.04.2021 11:04 - Son Güncelleme: 22.04.2021 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





