Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'da! Annelerini kaybeden çiftten anlamlı ziyaret!
Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'da! Annelerini kaybeden çiftin anlamlı ziyareti Atv canlı yayınına damga vurdu. İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman dizisindeki performansı ile dikkat çeken başarılı oyuncu Ragıp Savaş ve eşi, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında Müge Anlı hayranı olan annelerinin hayrına 23 Nisan'ı bir vesile olarak gördüler ve ihtiyacı olan çocuklara tablet yardımında bulundular. Covid - 19 nedeniyle kaybettiği kayınvalidesi için Ramazan gününde yaptıkları yardımla 'Allah razı olsun' dedirten Ragıp Savaş ve eşi, Müge Anlı'nın teklifi üzerine stüdyoda kaldı. İşte o anlar...
ÜNLÜ ÇİFTTEN MÜGE ANLI'YA ANLAMLI ZİYARET!
Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.