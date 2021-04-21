RAMAZAN İMSAKİYE
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Müge Anlı evlilik beklerken 183 bin lirasından olan damatların hikayesinde çileden çıktı! Halil Kurt'la ortaya çıkan gerçekler...

Müge Anlı evlilik beklerken 183 bin lirasından 3 damadın dolandırılma olayında çileden çıktı! Halil Kurt'la ortaya çıkan gerçekler Atv canlı yayında Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini şoke etti. Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinlerin dolandırıcılık olayınd apeş peşe gelen iddialar milyonları ekran başına kilitledi. Üvey anneannesi aracılığıyla iki kez sahte gelin ile tanışan Halil Kurt toplamda 100 bin lira dolandırıldı. Ardından 2 damat adayının daha ortaya çıkmasıyla şaşırtan gelişmeler yaşandı. Sahte gelin skandalında ismi geçen aracı üvey anneanne Özden Kum ise yaptığı açıklamalarla yine herkesi şaşırttı. Kum'un sözleri karşısında şoke olan Müge Anlı, çileden çıktı. İşte Afyonkarahisar'da bahsi geçen 'sahte evlilikle dolandırıcılık çetesi' mağdurları...

21.04.2021 15:56 - Son Güncelleme: 21.04.2021 16:29
Müge Anlı evlilik beklerken 183 bin lirasından 3 damadın dolandırılma olayında çileden çıktı! Halil Kurt'la ortaya çıkan gerçekler...

Müge Anlı evlilik beklerken 183 bin lirasından 3 damadın dolandırılma olayında çileden çıktı! Halil Kurt'la ortaya çıkan gerçekler Atv canlı yayınında herkesi şaşkına uğrattı.

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Müge Anlı evlilik beklerken 183 bin lirasından 3 damadın dolandırılma olayında çileden çıktı! Halil Kurt'la ortaya çıkan gerçekler...

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç olaylar yaşandı. Sahte gelinler tarafından dolandırıldıklarını iddia eden damatlar, canlı yayında dert yandı.

Müge Anlı evlilik beklerken 183 bin lirasından 3 damadın dolandırılma olayında çileden çıktı! Halil Kurt'la ortaya çıkan gerçekler...

İki kez dolandırılan ve sahte gelinlere 100 bin lirasını kaptıran 25 yaşındaki Halil Kurt ile annesi, Müge Anlı canlı yayında, "Paramızı geri istiyoruz. Suçlular cezalandırılsın" ifadelerini kullandı. Sahte gelin skandalında ismi geçen aracı kadın Özden Kum ise yaptığı açıklamalarla yine herkesi şaşırttı.

Müge Anlı evlilik beklerken 183 bin lirasından 3 damadın dolandırılma olayında çileden çıktı! Halil Kurt'la ortaya çıkan gerçekler...

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Özden Kum'un açıklamaları karşısında şoke olan Müge Anlı ise çileden çıktı. Anlı, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: Yani benimle dalga geçiyorsunuz da umurunda mı derseniz hayır hiç umurumda değil ama kendimi zor tutuyorum.

Müge Anlı evlilik beklerken 183 bin lirasından 3 damadın dolandırılma olayında çileden çıktı! Halil Kurt'la ortaya çıkan gerçekler...

Sizin de kalbinizi kırmak istemiyorum. Hukuk karar versin ne olacağına. Siz dalga geçmeye çalışıyorsunuz. Bir tek benimle değil bence bizleri izleyen herkesle.