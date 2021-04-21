Müge Anlı evlilik beklerken 183 bin lirasından olan damatların hikayesinde çileden çıktı! Halil Kurt'la ortaya çıkan gerçekler...

Müge Anlı evlilik beklerken 183 bin lirasından 3 damadın dolandırılma olayında çileden çıktı! Halil Kurt'la ortaya çıkan gerçekler Atv canlı yayında Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini şoke etti. Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinlerin dolandırıcılık olayınd apeş peşe gelen iddialar milyonları ekran başına kilitledi. Üvey anneannesi aracılığıyla iki kez sahte gelin ile tanışan Halil Kurt toplamda 100 bin lira dolandırıldı. Ardından 2 damat adayının daha ortaya çıkmasıyla şaşırtan gelişmeler yaşandı. Sahte gelin skandalında ismi geçen aracı üvey anneanne Özden Kum ise yaptığı açıklamalarla yine herkesi şaşırttı. Kum'un sözleri karşısında şoke olan Müge Anlı, çileden çıktı. İşte Afyonkarahisar'da bahsi geçen 'sahte evlilikle dolandırıcılık çetesi' mağdurları...

21.04.2021 15:56 - Son Güncelleme: 21.04.2021 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





