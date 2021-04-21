Müge Anlı evlilik beklerken 183 bin lirasından olan damatların hikayesinde çileden çıktı! Halil Kurt'la ortaya çıkan gerçekler...
Müge Anlı evlilik beklerken 183 bin lirasından 3 damadın dolandırılma olayında çileden çıktı! Halil Kurt'la ortaya çıkan gerçekler Atv canlı yayında Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini şoke etti. Müge Anlı'da 'bu kadarı da olmaz artık' dedirten sahte gelinlerin dolandırıcılık olayınd apeş peşe gelen iddialar milyonları ekran başına kilitledi. Üvey anneannesi aracılığıyla iki kez sahte gelin ile tanışan Halil Kurt toplamda 100 bin lira dolandırıldı. Ardından 2 damat adayının daha ortaya çıkmasıyla şaşırtan gelişmeler yaşandı. Sahte gelin skandalında ismi geçen aracı üvey anneanne Özden Kum ise yaptığı açıklamalarla yine herkesi şaşırttı. Kum'un sözleri karşısında şoke olan Müge Anlı, çileden çıktı. İşte Afyonkarahisar'da bahsi geçen 'sahte evlilikle dolandırıcılık çetesi' mağdurları...
İki kez dolandırılan ve sahte gelinlere 100 bin lirasını kaptıran 25 yaşındaki Halil Kurt ile annesi, Müge Anlı canlı yayında, "Paramızı geri istiyoruz. Suçlular cezalandırılsın" ifadelerini kullandı. Sahte gelin skandalında ismi geçen aracı kadın Özden Kum ise yaptığı açıklamalarla yine herkesi şaşırttı.