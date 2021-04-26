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    • 26.04.2021 11:31
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    • 26.04.2021 11:31
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    'nın gizli yıldızı Tuna bu gerçekle her şeyi sil baştan değiştirdi! Kırmızı Oda'nın Tuna'sı meğer...

    ekranlarında bu sezon başlayan çok sevildi. Başrolünde 'nın yer aldığı, 'nun kitabından ekrana uyarlanan Kırmızı Oda, sıra dışı senaryosu ve hikayeleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Sürekli değişim gösteren oyuncu kadrosu da cabası. Her hikayeye göre farklı oyuncuları konuk eden Kırmızı Oda da sabit oyuncuların sayısı pek az. Onlardan biri de Tuna karakterine hayat veren . Kırmızı Oda'nın sessiz gücü hakkındaki bu gerçeklerle şaşırttı.

    Kırmızı Oda'nın gizli yıldızı Tuna bu gerçekle her şeyi sil baştan değiştirdi!

    Kırmızı Oda'nın gizli yıldızı Tuna bu gerçekle her şeyi sil baştan değiştirdi! Kırmızı Oda'nın Tuna'sı Gülçin Kültür Şahin meğer... Son dönemin adından en çok söz ettiren işlerinden biri olan Kırmızı Oda, yoluna hız kesmeden devam ediyor. Sürekli devirdaim olan kadrosuyla, Türk televizyonlarında eşine pek rastlanılmayan bir çeşitlilik sunan Kırmız Oda'nın sabit oyuncularının sayısı çok az. Ancak onlardan biri var ki, Kırmızı Oda'nın sessiz ama derin gücü. Son olarak Tuna karakteri ile izleyici karşısına geçen ünlü oyuncu hakkında detaylar haberimizde...

    Son dönemde milyonları ekran başına kilitleyen ve büyük bir ilgiyle takip edilen Kırmızı Oda dizisiyle ilgili şok eden gerçekler ortaya çıkmaya başladı.

    Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Sekreter Tuna karakteri ile adından söz ettiren ödüllü oyuncu Gülçin Kültür Şahin hakkında şok gerçekler dikkat çekti. Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğu ile gönüllerde taht kuran Gülçin Kültür Şahin, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun kariyeri de mercek altına alınmaya başlandı.

        Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi isimli eserinden esinlenerek gerçek hayat hikayelerinden televizyon ekranlarına uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, milyonların sevgilisi haline geldi.

        Her hafta ilgi çekici olaylara sahne olan dizi izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ederken dizi hakkında çarpıcı gerçekler ortaya çıkıyor. Sevilen dizinin en çok merak edilen isimlerinden biri olan Kırmızı Oda'nın Tuna'sı ünlü oyuncu Gülçin Kültür Şahin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

        Son dönemde Bir Başkadır isimli Netflix dizisinde de rol alan Gülçin Kültür Şahin, güler yüzlü ve sempatik rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi. Başarılı oyuncunun kariyerinde ödül aldığı da yeni bilinen bir gelişme olarak Gülçin Kültür Şahin takipçilerini şaşırtmaya yetti. Sevilen oyuncunun akademisyenlikten memurluğa oradan da oyunculuğa uzanana enteresan kariyer hikayesi herkesi şaşırttı.

            Gülçin Kültür Şahin ODTÜ'de 3 yıl akademisyen olarak çalıştıktan sonra burayı bırakarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başladı. Zamanla memurluğun da kendisine göre olmadığını fark eden ünlü isim buradan da istifa etti.

            İçindeki oyunculuk aşkının peşinden gitmeye karar veren Gülçin Kültür Şahin bu sayede dizi ve önemli projelerde rol almaya başladı. 10 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Şahin, Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü'nü tamamladı.

            Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ile birlikte araştırma görevliliği yaptı. TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi ile oyunculuk kariyerine başlayan Şahin, 2013 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nde tam burslu olarak eğitim aldıktan sonra memurluktan istifa ederek dizilerde rol almaya başladı.
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            Haberler Televizyon Kırmızı Oda'nın gizli yıldızı Tuna bu gerçekle her şeyi sil baştan değiştirdi! Kırmızı Oda'nın Tuna'sı Gülçin Kültür Şahin meğer...