Kırmızı Oda'nın gizli yıldızı Tuna bu gerçekle her şeyi sil baştan değiştirdi! Kırmızı Oda'nın Tuna'sı Gülçin Kültür Şahin meğer... Son dönemin adından en çok söz ettiren işlerinden biri olan Kırmızı Oda, yoluna hız kesmeden devam ediyor. Sürekli devirdaim olan kadrosuyla, Türk televizyonlarında eşine pek rastlanılmayan bir çeşitlilik sunan Kırmız Oda'nın sabit oyuncularının sayısı çok az. Ancak onlardan biri var ki, Kırmızı Oda'nın sessiz ama derin gücü. Son olarak Tuna karakteri ile izleyici karşısına geçen ünlü oyuncu hakkında detaylar haberimizde...
Son dönemde milyonları ekran başına kilitleyen ve büyük bir ilgiyle takip edilen Kırmızı Oda dizisiyle ilgili şok eden gerçekler ortaya çıkmaya başladı.
Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Sekreter Tuna karakteri ile adından söz ettiren ödüllü oyuncu Gülçin Kültür Şahin hakkında şok gerçekler dikkat çekti. Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğu ile gönüllerde taht kuran Gülçin Kültür Şahin, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun kariyeri de mercek altına alınmaya başlandı.