Kırmızı Oda'nın gizli yıldızı Tuna bu gerçekle her şeyi sil baştan değiştirdi! Kırmızı Oda'nın Tuna'sı Gülçin Kültür Şahin meğer... Son dönemin adından en çok söz ettiren işlerinden biri olan Kırmızı Oda, yoluna hız kesmeden devam ediyor. Sürekli devirdaim olan kadrosuyla, Türk televizyonlarında eşine pek rastlanılmayan bir çeşitlilik sunan Kırmız Oda'nın sabit oyuncularının sayısı çok az. Ancak onlardan biri var ki, Kırmızı Oda'nın sessiz ama derin gücü. Son olarak Tuna karakteri ile izleyici karşısına geçen ünlü oyuncu hakkında detaylar haberimizde...