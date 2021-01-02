Akıncı Türkiye'yi ekran başında buluşturdu! 1. bölümü kaçıranlar için yeniden Atv ekranında

FATİH VE ATATÜRK SAHNESİ...

Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız'ın, tarih dersinde anlattıkları izleyicileri derinden etkiledi. Öğrencilere kahraman tanımı yapan Fatih öğretmen (Akıncı) Atatürk'ün 'Milli kültürümüzü muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız' sözünü öğrencilerine aktardı.

Bu sözün kendisi için en önemli söz olduğunu söyleyen Fatih öğretmen, Atatürk'ün bu sözünün cümlenin ülkemizin nihai hedefini ortaya koyduğunu belirtti. Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışını, hayallerini ve başarılarını anlatan Akıncı'nın sözleri izleyiciyi ekran başına kilitledi.

BU AKŞAM YENİDEN EKRANLARA GELECEK

Akıncı dizisi, kaçıranlar için bu akşam yeniden Atv ekranında yer alacak. Akıncı, yeni bölümleriyle ise her cuma ATV'de!

AKINCI'NIN OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız

Büşra Develi

Yıldıray Şahinler

Tolga Tekin

Atakan Hoşgören

Erkan Bektaş

Sermet Yeşil

Didem İnselel

Müge Boz

Ercü Turan

Berrak Kuş

Berrin Arısoy

Serhan Onat

Yılmaz Bayraktar

Deren Talu

Kubilay Yılmaz

Zeynep Melisa Alpergün