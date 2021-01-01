Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek'in ölen oğlu Akıncı'da çıktı! Akıncı'nın Yağız'ı Serhan Onat kimdir, kaç yaşında?

Serhan Onat 27 Mayıs, 1994 tarihinde Erdin ve Nural Onat çiftinin ikinci çocuğu olarak İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra dans ve tiyatro eğitimi almak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul'da geçiren oyuncu, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır.