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Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek'in ölen oğlu Akıncı'da çıktı! Akıncı'nın Yağız'ı Serhan Onat kimdir, kaç yaşında?

Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek'in ölen oğlu Akıncı'da ortaya çıktı. Akıncı dizisinin Yağız'ı Serhan Onat kimdir, kaç yaşında?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni yılın ilk dizisi Akıncı'da Yağız karakterine hayat verecek olan yakışıklı oyuncu Serhan Onat, Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek'in ölen oğlu Aybars karakterine hayat vermişti. Rol aldığı karakterlerle kariyer hayatında yükselişe geçen genç oyuncu Serhan Onat kimdir?

01.01.2021 19:35 - Son Güncelleme: 01.01.2021 20:00
Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek'in ölen oğlu Akıncı'da çıktı! Akıncı'nın Yağız'ı Serhan Onat kimdir, kaç yaşında?

SERHAN ONAT KİMDİR?

Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek'in ölen oğlu Akıncı'da ortaya çıktı! 'Akıncı'nın Yağız'ı Serhan Onat kimdir, kaç yaşında?' merak edilenler arasına girdi.

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Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek'in ölen oğlu Akıncı'da çıktı! Akıncı'nın Yağız'ı Serhan Onat kimdir kaç yaşında?

Serhan Onat 27 Mayıs, 1994 tarihinde Erdin ve Nural Onat çiftinin ikinci çocuğu olarak İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra dans ve tiyatro eğitimi almak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul'da geçiren oyuncu, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır.

Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek'in ölen oğlu Akıncı'da çıktı! Akıncı'nın Yağız'ı Serhan Onat kimdir kaç yaşında?

Lise yıllarında başladığı tiyatro ve ileri dans eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde devam etti. Üniversite eğitimi sırasında birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu 2014 yılında Şehzade Murad karakterini canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl ile ilk kez izleyici karşısına çıktı. 2015 yılında Show TV'de yayınlanan Mayıs Kraliçesi ile ekrana gelen oyuncu daha sonra Kanal D 'de Bodrum Masalı dizisinde Uzay karakterini canlandırdı.

Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek'in ölen oğlu Akıncı'da çıktı! Akıncı'nın Yağız'ı Serhan Onat kimdir kaç yaşında?

Televizyon ve sinema çalışmalarının yanı sıra halen üniversite eğitimine devam eden oyuncu, yurt içi ve yurt dışında önemli festivallerde katılımcı olarak yer aldı ve birçok atölye çalışmasına katıldı.

Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek'in ölen oğlu Akıncı'da çıktı! Akıncı'nın Yağız'ı Serhan Onat kimdir, kaç yaşında?

Akıncı'nın Yağız'ı, Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars karakteri ile karşımıza çıkmıştı.

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