Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek'in ölen oğlu Akıncı'da çıktı! Akıncı'nın Yağız'ı Serhan Onat kimdir, kaç yaşında?
Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek'in ölen oğlu Akıncı'da ortaya çıktı. Akıncı dizisinin Yağız'ı Serhan Onat kimdir, kaç yaşında?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni yılın ilk dizisi Akıncı'da Yağız karakterine hayat verecek olan yakışıklı oyuncu Serhan Onat, Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek'in ölen oğlu Aybars karakterine hayat vermişti. Rol aldığı karakterlerle kariyer hayatında yükselişe geçen genç oyuncu Serhan Onat kimdir?
Serhan Onat 27 Mayıs, 1994 tarihinde Erdin ve Nural Onat çiftinin ikinci çocuğu olarak İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra dans ve tiyatro eğitimi almak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul'da geçiren oyuncu, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır.
Lise yıllarında başladığı tiyatro ve ileri dans eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde devam etti. Üniversite eğitimi sırasında birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu 2014 yılında Şehzade Murad karakterini canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl ile ilk kez izleyici karşısına çıktı. 2015 yılında Show TV'de yayınlanan Mayıs Kraliçesi ile ekrana gelen oyuncu daha sonra Kanal D 'de Bodrum Masalı dizisinde Uzay karakterini canlandırdı.